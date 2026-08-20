इमरान हाशमी की फिल्म Awarapan 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रिलीज के सिर्फ छह दिनों के अंदर फिल्म ने दुनिया भर में ₹150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, छठे दिन यानी बुधवार को फिल्म की रोजाना कमाई में गिरावट देखने को मिली। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने छठे दिन भारत में ₹6.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिसके बाद इसकी दुनिया भर में कुल कमाई ₹153.59 करोड़ पहुंच गई।

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भारत में नेट कलेक्शन ₹107.50 करोड़

बुधवार को Awarapan 2 के देशभर में कुल 11,071 शो हुए। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अब ₹107.50 करोड़ हो गया है, जबकि भारत में इसकी कुल ग्रॉस कमाई ₹128.29 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं, छठे दिन विदेशों से फिल्म ने ₹1.50 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही विदेशी बाजारों में इसका कुल कलेक्शन ₹25.30 करोड़ हो गया है।

छठे दिन कमाई में 30.8% की गिरावट

फिल्म की कमाई में मंगलवार के मुकाबले छठे दिन 30.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पांचवें दिन फिल्म ने भारत में ₹9.75 करोड़ नेट कमाए थे, जबकि छठे दिन यह आंकड़ा घटकर ₹6.75 करोड़ रह गया। इसके बावजूद फिल्म ने शुरुआती हफ्ते में मजबूत पकड़ बनाए रखी है और भारत में ₹100 करोड़ नेट का आंकड़ा पार कर लिया है।

पहले वीकेंड में हुई शानदार कमाई

फिल्म ने पहले दिन ₹22 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की, जो इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बताई जा रही है। दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़कर ₹33.75 करोड़ पहुंच गई, जबकि तीसरे दिन ₹26 करोड़ का कलेक्शन हुआ।

पहले वर्किंग सोमवार को कमाई घटकर ₹9.25 करोड़ रह गई। इसके बाद पांचवें दिन फिल्म ने थोड़ी रिकवरी करते हुए ₹9.75 करोड़ नेट कमाए, लेकिन छठे दिन फिर गिरावट के साथ ₹6.75 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया गया।

दूसरे वीकेंड पर होगी असली परीक्षा

पहला हफ्ता खत्म होने के करीब है और अब फिल्म की नजर दूसरे वीकेंड पर होगी। अगर Awarapan 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखती है तो भारत में ₹150 करोड़ नेट का आंकड़ा भी छू सकती है।

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कास्ट में शबाना आज़मी, श्रिया सरन और शाद रंधावा भी शामिल हैं।