Amitabh Bachchan Cyber fraud Caller Tune: अगर आप भी हर कॉल से पहले अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनाई देने वाली साइबर अपराध वाले चेतावनी से परेशान थे, तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने अब इस जागरूकता अभियान को बंद कर दिया है। अब कॉल से पहले साइबर फ्रॉड से बचाव वाला ऑडियो संदेश नहीं बजेगा।

दरअसल भारत में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि हर कॉल से पहले एक जागरूकता संदेश चलाया जाए, ताकि लोग फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहें। इसके लिए अमिताभ बच्चन की प्रभावशाली आवाज में संदेश रिकॉर्ड किया गया, जिसमें वह लोगों को ओटीपी शेयर न करने की चेतावनी देते हैं।

यह संदेश भारत सरकार के संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग की पहल थी। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाना था।

हालांकि यह अभियान जनहित में था, लेकिन समय के साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने इससे हो रही असुविधा को लेकर नाराजगी जाहिर की। कई यूजर्स ने कहा कि इमरजेंसी कॉल के वक्त यह ऑडियो बाधा बन जाता है। इसके कारण ट्रोलिंग तक की नौबत आ गई और अमिताभ बच्चन को सीधे इसका जवाब देना पड़ा। एक ट्रोल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, “सरकार को बोलो भाई, उन्होंने हमसे कहा सो किया।”

अभियान की शुरुआत भले ही जागरूकता फैलाने के मकसद से हुई हो, लेकिन जब उसकी प्रभावशीलता से ज्यादा शिकायतें सामने आने लगीं, तो सरकार ने आखिरकार इसे बंद करने का निर्णय लिया। अब कॉल करने पर अमिताभ की आवाज नहीं सुनाई देगी।