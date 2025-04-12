Ambedkar Jayanti 2025: बैंक, स्कूल, ऑफिस और मार्केट सब रहेंगे बंद, बन गया लंबा वीकेंड!

हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti 2025) मनाई जाती है। इस दिन को देश एक बड़े सम्मान के साथ मनाता है क्योंकि बाबा साहेब ने हमें भारतीय संविधान का तोहफा दिया। लेकिन इस बार की अंबेडकर जयंती पर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 14 अप्रैल को छुट्टी (Bank Holiday 14 April 2025) होगी या फिर ऑफिस जाना पड़ेगा?

advertisement

क्या 14 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे?

अगर आप बैंक का कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा रुकना होगा। आरबीआई (RBI) की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक 14 अप्रैल 2025 को अंबेडकर जयंती के मौके पर कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और मेघालय के सभी बैंक 14 अप्रैल को बंद रहेंगे।

तीन दिन का लंबा वीकेंड: 12 से 14 अप्रैल तक छुट्टी

इस बार अंबेडकर जयंती पर 3 दिन की लंबी छुट्टी मिलने जा रही है। 12 अप्रैल को दूसरा शनिवार, 13 अप्रैल को रविवार और 14 अप्रैल को सोमवार अंबेडकर जयंती होने की वजह से लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर कोई सरकारी काम बाकी है, तो अब सीधा 15 अप्रैल मंगलवार को ही निपटा पाएंगे।

स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिस भी रहेंगे बंद

अंबेडकर जयंती पर सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी ऑफिस भी बंद रहेंगे। कई राज्यों में यह दिन सरकारी छुट्टी की तरह मनाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज ठप रहेगा।

क्या स्टॉक मार्केट भी रहेगा बंद?

जी हां! BSE और NSE स्टॉक मार्केट (Stock Market Closed 14 April) भी इस दिन ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे। इक्विटी, F&O, कमोडिटी, करेंसी – सभी सेगमेंट में कोई लेन-देन नहीं होगा। शेयर बाजार 15 अप्रैल को दोबारा खुलेगा।

14 अप्रैल को खुले रहेंगे ये सेवाएं

हालांकि, जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। कुछ प्राइवेट ऑफिस और कंपनियों में भी छुट्टी नहीं रहेगी, इसलिए आपको अपने ऑफिस की पॉलिसी जरूर चेक करनी चाहिए।

