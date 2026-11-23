Nvidia के पूर्व CEO Jensen Huang से जुड़े विवाद में एक नया खुलासा सामने आया है। अमेरिकी अखबार The New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कारोबारी महिला Alice Huang करीब डेढ़ साल तक चीन की प्रमुख खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के संपर्क में थीं। यह संपर्क उस दौरान भी बना रहा, जब उनके और Jensen Huang के बीच कथित रिश्ते की चर्चा थी।

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हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि Alice Huang चीन के लिए जासूसी कर रही थीं।

चीनी खुफिया एजेंसी से कब तक रहा संपर्क?

The New York Times ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से बताया कि Alice Huang वसंत 2025 से शरद ऋतु 2026 तक चीन की Ministry of State Security के एक अधिकारी के संपर्क में थीं।

Ministry of State Security चीन की प्रमुख खुफिया एजेंसी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान Alice Huang का Jensen Huang के साथ कथित रिश्ता भी चल रहा था। इस जानकारी के सामने आने से Nvidia और चीन के बीच कारोबारी संबंधों को लेकर चल रही जांच पर दोबारा ध्यान गया है।

Nvidia की चिप्स से क्या है कनेक्शन?

इस मामले के केंद्र में सिंगापुर स्थित Megaspeed International कंपनी है, जिससे Alice Huang पहले जुड़ी थीं।

अमेरिकी अधिकारी 2024 से इस कंपनी की जांच कर रहे हैं। जांच का संबंध इस आशंका से है कि अमेरिका की निर्यात पाबंदियों के दायरे में आने वाली Nvidia की एडवांस AI चिप्स चीन तक पहुंचाई गई हों।

Megaspeed कभी Nvidia की बड़ी ग्राहक कंपनियों में शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अरबों डॉलर की चिप्स खरीदी थीं।

Jensen Huang के साथ Alice Huang के कथित रिश्ते की खबरें सामने आने के बाद यह विवाद और बढ़ गया था। इसके बाद Jensen Huang ने Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था।

क्या Alice Huang चीन की जासूस थीं?

इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक Alice Huang को चीनी जासूस नहीं माना है।

अमेरिका के अटॉर्नी जनरल Todd Blanche ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि न्याय विभाग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि Alice Huang चीन के लिए जासूसी कर रही थीं।

वहीं, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर Jay Clayton ने रविवार को बताया कि Alice Huang और उनकी पूर्व कंपनी की जांच जारी है।

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इसलिए खुफिया अधिकारी के संपर्क में रहने की रिपोर्ट को जासूसी साबित होने के बराबर नहीं माना जा सकता।

Nvidia और Jensen Huang ने क्या कहा?

Reuters के मुताबिक, Jensen Huang के प्रवक्ता ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, Nvidia और वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने Reuters के सवालों का तत्काल जवाब नहीं दिया।

Reuters ने Alice Huang से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।

अमेरिका में AI चिप्स को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका चीन तक एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पहुंचने से रोकने के लिए निर्यात प्रतिबंध लागू कर रहा है।

अमेरिकी संसद में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन प्रतिबंधित AI चिप्स को चीन पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त सख्ती बरत रहा है।

फिलहाल Alice Huang और Megaspeed से जुड़ी जांच जारी है। नई रिपोर्ट ने Nvidia की चिप सप्लाई और अमेरिकी सेमीकंडक्टर सुरक्षा को लेकर बहस फिर तेज कर दी है।