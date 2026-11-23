आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आने वाले समय में यह इंसानों की समझ से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। Meta के चीफ AI ऑफिसर Alexandr Wang ने सुपरइंटेलिजेंस को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगले एक साल में इंसान AI को लेकर जो फैसले लेंगे, उनका भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है।

advertisement

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Wang ने दावा किया कि AI की मदद से गणित की लगभग 170 साल पुरानी Riemann Hypothesis को साबित किया गया है। उन्होंने इसे इंसानी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया।

परमाणु बम की खोज से भी मुश्किल गणित का सवाल?

Wang ने Riemann Hypothesis की तुलना परमाणु बम के विकास से की।

उन्होंने कहा कि कई भौतिक वैज्ञानिकों के मुताबिक, Riemann Hypothesis को साबित करने के मुकाबले परमाणु बम की खोज होमवर्क के सवाल जैसी है।

Wang ने इस उपलब्धि को एक ऐसी AI की मदद से हासिल किया गया काम बताया, जिसकी सोचने की प्रक्रिया को इंसान पूरी तरह नहीं समझते।

हालांकि, Riemann Hypothesis के हल होने का दावा Wang के बयान पर आधारित है। इसे स्वतंत्र रूप से प्रमाणित उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए।

AI कैसे पहुंची इस मुकाम तक?

Wang ने दिसंबर 2024 का उदाहरण दिया, जब OpenAI का o3 मॉडल अमेरिकी गणित प्रतियोगिता AIME के कठिन सवाल हल करने लगा था।

उनके मुताबिक, इसके बाद AI ने कोडिंग, साइबर सुरक्षा और दूसरे जटिल कामों में तेजी से प्रगति की।

Wang का मानना है कि अब AI के इंसानों से आगे निकलने में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। असली चुनौतियां अलग-अलग क्षेत्रों की खास जानकारी, तकनीकी सिस्टम और प्रयोग करने की क्षमता से जुड़ी हैं।

क्या AI खुद को और ताकतवर बना सकती है?

Wang ने चेतावनी दी कि AI जल्द ही अपनी रिसर्च खुद करने और अपने मॉडल्स को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकती है।

इसे Recursive Self-Improvement कहा जाता है। उनके मुताबिक, अगर AI बिना इंसानी नियंत्रण के खुद को लगातार बेहतर बनाती रही, तो उसे रोकना मुश्किल हो सकता है।

उन्होंने ऐसी सुपरइंटेलिजेंस की कल्पना की, जो इंसानों से 1,000 गुना ज्यादा बुद्धिमान और सक्षम हो।

इंसानों के लिए क्या होंगे खतरे?

Wang के मुताबिक, सुपरइंटेलिजेंस विज्ञान, मेडिकल रिसर्च, अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग में खोजों की रफ्तार कई गुना बढ़ा सकती है।

लेकिन इसके साथ कई खतरे भी पैदा हो सकते हैं।

advertisement

AI की खोजों को समझना और जांचना इंसानों के लिए मुश्किल हो सकता है। जैविक रिसर्च और हथियारों के विकास में तेजी से सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।

इसके अलावा कोडिंग, रिसर्च और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की प्रकृति भी बदल सकती है।

क्या AI को कंट्रोल सौंप देना चाहिए?

Wang ने AI इंडस्ट्री की उस सोच की आलोचना की, जिसमें सुपरइंटेलिजेंस को तय मानकर सिर्फ सुरक्षा पर चर्चा की जाती है।

उनका कहना है कि समाज का नियंत्रण AI को सौंपना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने डेवलपर्स से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की अपील की, जो इंसानों की क्षमताएं बढ़ाए और फैसले लेने की ताकत उनके पास बनाए रखे।

Wang के मुताबिक, सुपरइंटेलिजेंस इंसानों के लिए मददगार भी बन सकती है, लेकिन इसके लिए अभी से सही दिशा में कदम उठाना जरूरी है।