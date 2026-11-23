आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में दो बड़े नामों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। AI के गॉडफादर कहे जाने वाले Yann LeCun ने Anthropic के CEO Dario Amodei पर गंभीर आरोप लगाए हैं। LeCun का दावा है कि Amodei AI टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं और इसी वजह से वे ओपन AI मॉडल्स के खतरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं।

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LeCun ने Amodei की सोच को मध्यकालीन बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि Amodei ने 2020 में OpenAI इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहां उन्हें मनचाहा कंट्रोल नहीं मिलने वाला था।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब पिछले हफ्ते शेयर बाजार में लिस्ट हुई Anthropic की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ डॉलर नहीं, बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है।

आखिर किस बात पर शुरू हुआ विवाद?

यह बहस Anthropic के CEO Dario Amodei की अमेरिकी संसद में दी गई चेतावनी से जुड़ी है।

Amodei ने कहा था कि ओपन-वेट AI मॉडल्स बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसे मॉडल्स को यूजर्स डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर या सर्वर पर चला सकते हैं। इसके लिए किसी क्लाउड सर्विस का सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं होता।

Kimi K3 जैसे मॉडल इसी कैटेगरी में आते हैं।

Amodei की टिप्पणी से जुड़ी एक पोस्ट पर Yann LeCun ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जवाब दिया।

Yann LeCun ने क्या आरोप लगाए?

LeCun ने आरोप लगाया कि Amodei साल 2019 में GPT-2 के आने के समय से ही ओपन AI मॉडल्स के खतरों को बढ़ा-चढ़ाकर बताते रहे हैं।

उनके मुताबिक, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ओपन मॉडल्स पर प्रतिबंध लगे और AI टेक्नोलॉजी का कंट्रोल कुछ कंपनियों तक सीमित रहे।

LeCun ने इसकी तुलना इतिहास में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान अरबी प्रिंटिंग प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों से की। उन्होंने इसे मध्यकालीन अज्ञानता को बढ़ावा देने वाली सोच बताया। उनके मुताबिक, ऐसी पाबंदियां आम लोगों की अलग-अलग तरह के ज्ञान तक पहुंच सीमित कर सकती हैं।

OpenAI छोड़ने की वजह पर भी सवाल

Dario Amodei ने 2020 में OpenAI छोड़ा था और 2021 में Anthropic की स्थापना की थी। LeCun का आरोप है कि Amodei ने OpenAI इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक कंट्रोल नहीं मिल रहा था।

हालांकि, यह LeCun का दावा है, कोई स्थापित तथ्य नहीं।

Amodei पहले इस मुद्दे पर अलग वजह बता चुके हैं। उन्होंने Bloomberg से कहा था कि OpenAI की लीडरशिप के साथ AI के भविष्य को लेकर उनका नजरिया मेल नहीं खाता था और भरोसे की कमी थी।

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ओपन AI मॉडल्स को लेकर Anthropic की क्या चिंता है?

Amodei का कहना है कि ओपन-वेट मॉडल्स में क्लोज्ड मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा जोखिम हो सकते हैं।

उनके मुताबिक, एक बार किसी मॉडल के वेट्स सार्वजनिक हो जाने पर उनके इस्तेमाल की निगरानी करना मुश्किल होता है। साथ ही, जारी किए गए वेट्स को वापस भी नहीं लिया जा सकता।

जुलाई में उन्होंने साफ किया था कि Anthropic ओपन AI मॉडल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं चाहती। कंपनी की चिंता खास तौर पर चीन तक एडवांस AI मॉडल्स की पहुंच और उनके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर है।

Anthropic ने चीनी AI स्टार्टअप्स पर अपने मॉडल्स की डिस्टिलेशन करने के आरोप भी लगाए हैं। डिस्टिलेशन में एक बड़े AI मॉडल के आउटपुट की मदद से दूसरे मॉडल को ट्रेन किया जाता है।

Nvidia और Microsoft का क्या रुख है?

इस साल Nvidia और Microsoft समेत करीब 50 कंपनियों ने व्हाइट हाउस से ओपन-वेट AI मॉडल्स पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील की थी।

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दूसरी तरफ Anthropic ने AI से जुड़े जोखिमों को देखते हुए सख्त नियमों की जरूरत पर जोर दिया है। Amodei एडवांस AI रिसर्च की रफ्तार पर अस्थायी रोक और AI रेगुलेशन के पक्ष में भी आवाज उठाते रहे हैं।

Jensen Huang के जाने के बाद क्या होगा?

ओपन-वेट AI मॉडल्स की बड़ी समर्थक Nvidia भी लीडरशिप बदलाव के दौर से गुजर रही है। कंपनी के पूर्व CEO Jensen Huang को ओपन-वेट मॉडल्स के समर्थक के तौर पर देखा जाता था।

हालांकि, Nvidia ने स्पष्ट किया है कि उनके जाने के बाद भी कंपनी की ओपन-वेट AI योजनाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।

फिलहाल AI इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य में एडवांस AI मॉडल्स को ज्यादा खुला रखा जाएगा या सुरक्षा चिंताओं के कारण उन पर सख्त नियंत्रण बढ़ेगा।