Chauhaan Movie Controversy: अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'Chauhaan' का टाइटल टीजर रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है। फिल्म के नाम और टीजर में बोले गए एक डायलॉग पर राजपूत समाज से जुड़े एक ग्रुप ने नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं।

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क्या है पूरा मामला?

मामले की शुरुआत क्षत्रिय परिषद के बयान से हुई। राजपूत समाज से जुड़े इस ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके कहा कि फिल्म में 'चौहान' नाम को आज की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्रुप का कहना है कि चौहान इतिहास से जुड़ा एक राजपूत नाम है। इसलिए इसकी पहचान को आज की राजनीति से जोड़कर नहीं दिखाया जाना चाहिए।

We strongly condemn the attempt by Neeraj Yadav and Ajay Devgn's upcoming film Chauhaan to appropriate the Chauhan clan name for contemporary communal politics.



Rajput history is not a political prop. The legacy of the Chauhans belongs to Rajput history , not to electoral… pic.twitter.com/nDRRKoikv4 — Kshatriya Parishad (@kshatriya_org) June 29, 2026

क्षत्रिय परिषद ने यह भी कहा कि इतिहास को लोगों को भड़काने या आपस में दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रुप ने महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, हकीम खान सूर और महमूद लोदी जैसे नामों का उदाहरण दिया। ग्रुप का कहना है कि पुराने भारत के इतिहास को सिर्फ एक तरीके से नहीं समझा जा सकता।

टीजर की किस लाइन पर हो रहा है बवाल?

सबसे ज्यादा सवाल टीजर के एक डायलॉग को लेकर उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया है, "पठानों से कहना, चौहान आ रहा है।" कुछ लोगों ने इसे एक आम एक्शन फिल्म का डायलॉग माना, लेकिन कई लोगों का कहना है कि यह लाइन गलत संदेश दे सकती है और "पठान" लोगों को गलत तरीके से दिखा सकती है।

टीजर में कश्मीर, सुरक्षा बलों की तैनाती और लंबे समय से चली आ रही टेंशन की झलक भी दिखाई गई है। इसे लेकर कश्मीर के कुछ लोगों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फिल्म में कश्मीर और पैलेट गन जैसी बातों को जिस तरह दिखाया गया है, उससे लोगों के बीच बहस बढ़ सकती है।

चौहान मूवी के बारे में

'Chauhaan' को नीरज यादव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन मुख्य रोल में हैं और यह निर्माता आनंद एल राय के साथ उनकी पहली फिल्म है। जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म को बड़े एक्शन एंटरटेनर के तौर पर पेश किया जा रहा है। टीजर देखकर लगता है कि अजय देवगन का किरदार कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही टेंशन से निपटने के लिए वहां पहुंचता है। हालांकि, फिल्म की पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है। यह फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।