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Newsट्रेंडिंगइस कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर किया सस्ता! आम लोगों को मिली बड़ी राहत, आज से लागू हुई नई कीमतें

इस कंपनी ने पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर किया सस्ता! आम लोगों को मिली बड़ी राहत, आज से लागू हुई नई कीमतें

कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें बुधवार, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। बीते दो साल से भी ज्यादा समय में यह पहला मौका है जब किसी फ्यूल रिटेलर ने आम ग्राहकों को कीमतों में इतनी बड़ी राहत दी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 1, 2026 09:34 IST
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Petrol-Diesel Price: देश में तेल की कीमतों को लेकर आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज फ्यूल कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का बड़ा ऐलान किया है।

कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें बुधवार, 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। बीते दो साल से भी ज्यादा समय में यह पहला मौका है जब किसी फ्यूल रिटेलर ने आम ग्राहकों को कीमतों में इतनी बड़ी राहत दी है।

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देश भर में 7,000 पंपों पर मिलेगी राहत

नायरा एनर्जी, जो कि रूस की रोसनेफ्ट कंपनी द्वारा समर्थित है, भारत में तेजी से अपना नेटवर्क विस्तार कर रही है। हाल ही में कंपनी के पेट्रोल पंपों की संख्या 7,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस विस्तार के साथ ही नायरा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर बन गई है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कंपनी के इन सभी 7,000 स्टेशनों पर अब घटी हुई दरें प्रभावी हो गई हैं। हालांकि, ग्राहकों को यह ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग राज्यों में वैट (VAT) जैसे स्थानीय करों के कारण पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है।

सरकारी कंपनियों की कीमतें स्थिर

एक तरफ जहां नायरा ने दाम घटाए हैं, वहीं सरकारी तेल कंपनियों का रुख अलग बना हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने अपनी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है।

ये कंपनियां देश के 90 फीसदी से ज्यादा पेट्रोल पंपों का संचालन करती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में अभी भी IOC के आउटलेट्स पर पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है।

मिडिल ईस्ट तनाव कम होने का असर

नायरा एनर्जी की ओर से यह कटौती अचानक नहीं आई है। दरअसल, बीते मार्च महीने में जब अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा था, तब नायरा ने अपनी कीमतों में ठीक उतनी ही बढ़ोतरी की थी जितनी आज कम की है। अब मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों के फिर से खुलने के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आई है। समुद्री रास्ते के सुचारू होने से क्रूड की सप्लाई चैन में सुधार हुआ है, जिसका सीधा फायदा कंपनियों को मिला है और अब इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 1, 2026