दिल्ली-NCR में कब होगी मानसून की एंट्री? गर्मी-उमस के बीच IMD ने दी राहत की उम्मीद

Delhi monsoon 2026: दिल्ली और उत्तर भारत में कई हफ्तों से भीषण गर्मी पड़ रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार भी धीमी रही है, लेकिन अब राहत की उम्मीद दिखने लगी है। IMD के मुताबिक, मानसून से जुड़ा एक अहम सिस्टम बन गया है, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

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दिल्ली में कब आ सकता है मानसून?

IMD के अनुसार, करीब 1,500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ बन चुकी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। इसी सिस्टम की मदद से मानसून उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ सकता है। अनुमान है कि 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो सकती है।

अभी पहाड़ों के करीब है मानसून ट्रफ

IMD ने बताया कि मानसून ट्रफ अभी हिमालय के पास बनी हुई है। जब यह धीरे धीरे नीचे मैदानी इलाकों की तरफ आएगी, तो बारिश और गरज चमक बढ़ सकती है।



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इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मानसून की रफ्तार तेज हो सकती है।

सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे घने बादल

इंसैट-3डीएस की सैटेलाइट तस्वीरों में पूर्वी भारत से लेकर हिमालय के इलाके तक घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम जानकारों का कहना है कि यह मानसून के लिए अच्छा संकेत है। करीब तीन हफ्तों तक धीमा रहने के बाद अब मानसून फिर से मजबूत होता दिख रहा है।

गर्मी और उमस से लोग परेशान

मानसून की हलचल के बावजूद सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज गर्मी जारी रही। सफदरजंग में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि दिल्ली रिज में तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान का श्रीगंगानगर 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ इस क्षेत्र का सबसे गर्म स्थान रहा।

हफ्ते के आखिर में बारिश बढ़ने की उम्मीद

मौसम जानकारों के अनुसार, इस हफ्ते बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इससे मानसून को और ताकत मिल सकती है और उत्तर भारत में नमी बढ़ेगी। अगले दो दिनों में कुछ जगहों पर आंधी-बारिश हो सकती है, लेकिन हफ्ते के बीच से ज्यादा फैली हुई बारिश की संभावना बढ़ेगी। अगर अनुमान सही रहा, तो जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली को मानसून की राहत मिल सकती है।