सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रोकी गई एयर इंडिया की फ्लाइट? सोशल मीडिया पर मचे बवाल

सोशल मीडिया पर अक्सर फ्लाइट में देरी और यात्रियों की परेशानी से जुड़ी खबरें वायरल होती रहती हैं। कई बार इन खबरों में बड़े अधिकारियों या खास लोगों को लेकर भी दावे किए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला एयर इंडिया की अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को लेकर सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम भी सामने आया, जिसके बाद एयरलाइन को सफाई देनी पड़ी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, सोशल मीडिया पर क्या दावा किया गया और एयर इंडिया ने फ्लाइट की टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी दी।

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सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फ्लाइट रोकने का दावा

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि 24 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI882 को करीब 20 मिनट तक रोका गया था। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विपुल पंचोली और उनकी पत्नी का देरी से पहुंचना बताया गया।

Rumours on social media claiming that Air India flight AI882 from Ahmedabad to Delhi on 24 October 2026 was delayed are inaccurate. Fact: The flight departed five minutes before its scheduled time of departure and arrived ahead of schedule. We request everyone to refrain from sharing unverified information and rely on verified facts. #FactCheck — Air India Newsroom (@AirIndia_News) October 27, 2026

वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने इसका विरोध किया था। हालांकि, एयरलाइन के स्टाफ ने यात्रियों की शिकायतों पर कोई जवाब नहीं दिया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद फ्लाइट में देरी को लेकर सवाल उठने लगे।

एयर इंडिया ने बताया क्या है सच्चाई?

एयर इंडिया ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले में सफाई दी। एयर इंडिया न्यूजरूम ने अपने फैक्ट चेक पोस्ट में फ्लाइट में देरी के दावे को गलत बताया।

एयरलाइन के मुताबिक, फ्लाइट AI882 ने तय समय से पांच मिनट पहले उड़ान भरी थी और दिल्ली भी निर्धारित समय से पहले पहुंच गई थी।

एयर इंडिया ने लोगों से अपील की कि वे बिना जांचे-परखे किसी जानकारी को सोशल मीडिया पर शेयर न करें और केवल सही और वेरिफाइड जानकारी पर भरोसा करें।

कितने बजे उड़ी फ्लाइट और कब पहुंची दिल्ली?

एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 24 अक्टूबर को फ्लाइट AI882 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 3:55 बजे उड़ान भरनी थी।

लेकिन फ्लाइट गेट नंबर 2 से दोपहर 3:50 बजे ही रवाना हो गई। यानी विमान ने निर्धारित समय से पांच मिनट पहले उड़ान भरी।

वहीं, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर फ्लाइट शाम 5:19 बजे पहुंच गई। जबकि इसके पहुंचने का तय समय शाम 5:45 बजे था। यानी विमान 26 मिनट पहले पहुंच गया। पूरी यात्रा में 1 घंटा 29 मिनट लगे।

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अलग से उपलब्ध फ्लाइट ट्रैकिंग रिकॉर्ड में भी 24 अक्टूबर की इस फ्लाइट का निर्धारित समय दोपहर 3:55 बजे और शाम 5:45 बजे दर्ज है।

जज के सफर को लेकर क्या बोली एयरलाइन?

एयर इंडिया ने अपनी सफाई में यह नहीं बताया कि जस्टिस विपुल पंचोली और उनकी पत्नी उस फ्लाइट में मौजूद थे या नहीं।एयरलाइन ने केवल फ्लाइट में देरी होने के दावे को गलत बताया है। ऐसे में जज के विमान में सफर करने की बात की पुष्टि नहीं हुई है।

एयर इंडिया का कहना है कि फ्लाइट के रिकॉर्ड में किसी तरह की देरी नहीं हुई। कंपनी ने लोगों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले दावों को आगे बढ़ाने से पहले उनकी सच्चाई जरूर जांच लें।