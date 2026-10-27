Hyundai Creta vs Bayon: दिखने में दोनों दमदार, लेकिन फीचर्स में कितना फर्क? जानें किस SUV में क्या खास

हुंडई ने भारत में अपनी नई बेयॉन एसयूवी लॉन्च की है। कंपनी ने इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच जगह दी है। बेयॉन और क्रेटा दोनों में कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इनके साइज, इंजन, स्क्रीन और कुछ खास सुविधाओं में अंतर है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों एसयूवी में क्या-क्या अलग मिलता है। advertisement

हुंडई क्रेटा बनाम बेयॉन: एक्सटीरियर डिजाइन और लुक में कितना अंतर?

साइज में क्या अंतर है?

क्रेटा की लंबाई 4,330 एमएम है, जबकि बेयॉन की 4,245 एमएम। यानी क्रेटा 85 एमएम लंबी है। हालांकि, बेयॉन क्रेटा से 20 एमएम ज्यादा चौड़ी है।

दोनों के व्हीलबेस में सिर्फ 10 एमएम का अंतर है। सामान रखने के लिए बेयॉन में 505 लीटर और क्रेटा में 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं, क्रेटा का फ्यूल टैंक 50 लीटर और बेयॉन का 43 लीटर है।

हुंडई क्रेटा बनाम बेयॉन: साइज और बूट स्पेस में किसका पलड़ा भारी?

इंजन में क्या अलग मिलता है?

बेयॉन में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 115 पीएस की पावर देता है। इसके साथ मैनुअल और आईवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प हैं।

क्रेटा में भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसके अलावा टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन भी उपलब्ध हैं। इसका टर्बो पेट्रोल इंजन करीब 160 पीएस की पावर देता है। क्रेटा में इंजन के हिसाब से अलग-अलग गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं। बेयॉन का सीएनजी वेरिएंट जनवरी 2027 में लाने की योजना है।

केबिन और स्क्रीन में क्या फर्क है?

बेयॉन के टॉप वेरिएंट में 12.3 इंच की दो स्क्रीन मिलती हैं, जबकि क्रेटा में 10.25 इंच की दो स्क्रीन दी गई हैं।

बेयॉन में एआई वॉयस असिस्टेंट भी मिलता है, जिससे ड्राइवर बोलकर कई तरह की जानकारी ले सकता है।

वहीं, क्रेटा के चुनिंदा वेरिएंट में डुअल-जोन एसी, आगे और पीछे वायरलेस चार्जिंग, मेमोरी वाली ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

हुंडई क्रेटा बनाम बेयॉन: डैशबोर्ड, केबिन डिजाइन और इंटीरियर फीचर्स में कितना अंतर?

दोनों में कौन-से फीचर्स मिलते हैं?

क्रेटा और बेयॉन दोनों के चुनिंदा वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, आगे वेंटिलेटेड सीटें, आठ स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं।

दोनों एसयूवी में पीछे की सीटों को जरूरत के हिसाब से फोल्ड करने की सुविधा भी है। हालांकि, सभी फीचर्स हर वेरिएंट में नहीं मिलते।

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सेफ्टी फीचर्स में क्या अंतर है?

दोनों एसयूवी में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इनके ऊंचे वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस जैसी तकनीक भी मिलती है। एडीएएस ड्राइविंग के दौरान कुछ स्थितियों में ड्राइवर की मदद करता है।

बेयॉन में लेवल-2 प्रो एडीएएस के साथ हाईवे ड्राइविंग असिस्ट और नेविगेशन आधारित क्रूज कंट्रोल मिलता है। क्रेटा में लेवल-2 एडीएएस दिया गया है। दोनों में चुनिंदा वेरिएंट पर डैशकैम की सुविधा भी उपलब्ध है।

हुंडई क्रेटा बनाम बेयॉन: सेफ्टी फीचर्स और फ्रंट डिजाइन में कौन कितना अलग?

इस तरह क्रेटा और बेयॉन में कई सुविधाएं एक जैसी हैं, लेकिन बेयॉन में बड़ी स्क्रीन और नई एआई तकनीक मिलती है। वहीं, क्रेटा में पेट्रोल के अलावा टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प के साथ कुछ अलग केबिन फीचर्स दिए गए हैं।