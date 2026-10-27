Range Rover GT: लग्जरी भी, रफ्तार भी और ऑफ-रोडिंग भी! नई कार की टेस्टिंग में सामने आईं ये खूबियां

ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी रेंज रोवर अपनी नई ग्रैंड टूरर कार को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल Range Rover UK पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नई रेंज रोवर जीटी (Range Rover GT) की फाइनल साइन-ऑफ टेस्ट ड्राइव दिखाई गई है।

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Courtesy: Range Rover

इस कार को जर्मनी के मशहूर नूरबर्गरिंग रेस ट्रैक पर परखा गया। कंपनी का मकसद ऐसी कार तैयार करना है, जो लंबी यात्राओं में आरामदायक होने के साथ तेज रफ्तार और मुश्किल रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन करे।

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ब्रसेल्स से जर्मनी तक हुई टेस्टिंग

वीडियो में रेंज रोवर की इंजीनियरिंग टीम बेल्जियम के ब्रसेल्स से जर्मनी तक सफर करती दिखाई देती है। इस दौरान कार को अलग-अलग तरह की सड़कों पर चलाकर परखा गया। कंपनी के मुताबिक, नई जीटी को एक ग्रैंड टूरर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यानी ऐसी कार जिसमें लंबी दूरी तय करते समय यात्रियों को आराम मिले और ड्राइवर को बेहतर कंट्रोल का अनुभव हो।

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इंजीनियरों ने कार के केबिन को शांत रखने और मुश्किल मोड़ों पर भी स्थिरता बनाए रखने पर खास ध्यान दिया है।

शहर की खराब सड़कों पर भी मिलेगा आराम

Courtesy: Range Rover

रेंज रोवर जीटी को तैयार करते समय सस्पेंशन पर खास काम किया गया है। कंपनी चाहती है कि कार शहर में स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आरामदायक रहे, लेकिन घुमावदार सड़कों पर चलाते समय ड्राइवर को मजेदार अनुभव भी दे।

वीडियो में इंजीनियरों ने इसी संतुलन को कार की सबसे अहम खूबियों में से एक बताया है। भारतीय ग्राहकों के लिहाज से भी यह खास हो सकता है, क्योंकि यहां शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक अलग-अलग परिस्थितियों में गाड़ी चलानी पड़ती है।

ऑफ-रोडिंग में भी नहीं होगी पीछे?

Courtesy: Range Rover

नई रेंज रोवर जीटी दिखने में पारंपरिक एसयूवी से अलग हो सकती है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसमें रेंज रोवर की दमदार ऑफ-रोड क्षमता बरकरार रखी गई है।

इसमें अब तक की किसी भी रेंज रोवर के मुकाबले सबसे कम सेंटर ऑफ ग्रैविटी दिया गया है। इसका मतलब है कि कार का वजन अपेक्षाकृत नीचे केंद्रित है, जिससे मोड़ों पर स्थिरता और हैंडलिंग बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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कम हवा का शोर और बेहतर रेंज

कंपनी के मुताबिक, यह अब तक की सबसे एयरोडायनामिक रेंज रोवर है। इसका डिजाइन हवा के प्रतिरोध को कम करने के लिए तैयार किया गया है। इससे तेज रफ्तार पर केबिन में हवा का शोर कम करने और कार की रेंज बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

हालांकि, शेयर किए गए वीडियो विवरण में कार की कीमत, बैटरी, पावर, आधिकारिक रेंज और भारत में लॉन्च की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल कंपनी का ध्यान इसकी ड्राइविंग और आराम से जुड़ी खूबियों को अंतिम रूप देने पर है।