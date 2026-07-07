scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगटैक्सी से ल्हासा पहुंचा एक चीनी व्लॉगर ली याओदे, वीडियो वायरल होते ही मिला इतना बड़ा इनाम

टैक्सी से ल्हासा पहुंचा एक चीनी व्लॉगर ली याओदे, वीडियो वायरल होते ही मिला इतना बड़ा इनाम

चीनी व्लॉगर ली याओदे का एक टैक्सी सफर सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। उन्होंने चोंगकिंग से ल्हासा तक 2,229 किलोमीटर की यात्रा की और इसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि शिजांग प्रशासन ने उन्हें 500,000 युआन का इनाम देने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि एक सफर का वीडियो इतना बड़ा कैसे बन गया?

Advertisement
Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jul 7, 2026 09:47 IST
Li Yaode, Chinese vlogger
AI Image: Li Yaode, Chinese vlogger

In Short

  • 2,229 किमी टैक्सी सफर का वीडियो वायरल, व्लॉगर को मिला बड़ा इनाम
  • तिब्बत के ल्हासा पहुंचा चीनी व्लॉगर, वायरल वीडियो ने दिलाया 500,000 युआन
  • 21 मिलियन लाइक्स के बाद चीनी व्लॉगर को मिला टूरिज्म अवॉर्ड
  • चोंगकिंग से ल्हासा तक टैक्सी यात्रा, अब इनाम की रकम करेंगे दान

चीनी व्लॉगर ली याओदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। उन्होंने चीन के चोंगकिंग नगर से तिब्बत के ल्हासा तक 2,229 किलोमीटर की टैक्सी यात्रा की और इस सफर को 22 मिनट के वीडियो में दिखाया। वीडियो इतना वायरल हुआ कि शिजांग के कल्चरल और टूरिज्म अधिकारियों ने उन्हें 500,000 युआन यानी $73,574 का इनाम देने का ऐलान किया। ली याओदे ने कहा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा वे दान करेंगे।

advertisement

इलेक्ट्रिक टैक्सी से चोंगकिंग से ल्हासा तक सफर

वीडियो में ली याओदे 26 जून को चोंगकिंग से इलेक्ट्रिक टैक्सी में निकलते दिखते हैं। वे 2 जुलाई को ल्हासा के पोटाला पैलेस पहुंचे। इस पूरे सफर में दो टैक्सी ड्राइवर बारी-बारी से गाड़ी चलाते रहे। ली ने नेशनल हाईवे G318 के रास्ते के नजारे, स्थानीय खाना और लोगों से मुलाकात को अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया। ल्हासा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें बहादुर और आजाद रहने की याद दिलाई। उनके शब्दों में, “लोग आपको कैसे देखते हैं, इसकी ज्यादा परवाह न करें। जिंदगी अनुभव करने के लिए है।”

वायरल वीडियो पर मिला 500,000 युआन का इनाम

शिजांग के कल्चरल और टूरिज्म अधिकारियों ने एक महीने से भी कम समय पहले ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें क्षेत्र को प्रमोट करने वाले ओरिजिनल टूरिज्म वीडियो को इनाम देने की व्यवस्था है। 5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और ऑनलाइन सेंसेशन बनने वाले वीडियो के लिए टॉप प्राइज 500,000 युआन रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि ली याओदे का वीडियो इस इनाम की शर्तों पर खरा उतरा है। सोमवार दोपहर तक वीडियो को Douyin पर 21 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, 1.7 मिलियन से ज्यादा कमेंट्स और 9.9 मिलियन शेयर मिल चुके थे।

इनाम का बड़ा हिस्सा करेंगे दान

इनाम की घोषणा के बाद ली याओदे ने एक फॉलो-अप वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वे दोनों टैक्सी ड्राइवरों को 10,000-10,000 युआन देंगे और बाकी 480,000 युआन दान करेंगे। ल्हासा की बरखोर स्ट्रीट पर ली एयर-ड्राइड याक मीट चखते, थांगका पेंटिंग सीखते और तिब्बती कपड़ों में “ताशी डेलेक” कहते नजर आए। पोटाला पैलेस के नीचे खड़े होने के अनुभव पर उन्होंने कहा कि वह पल शब्दों में बताना मुश्किल है और उसे समझने के लिए वहां जाना जरूरी है।

Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jul 7, 2026