टैक्सी से ल्हासा पहुंचा एक चीनी व्लॉगर ली याओदे, वीडियो वायरल होते ही मिला इतना बड़ा इनाम

चीनी व्लॉगर ली याओदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। उन्होंने चीन के चोंगकिंग नगर से तिब्बत के ल्हासा तक 2,229 किलोमीटर की टैक्सी यात्रा की और इस सफर को 22 मिनट के वीडियो में दिखाया। वीडियो इतना वायरल हुआ कि शिजांग के कल्चरल और टूरिज्म अधिकारियों ने उन्हें 500,000 युआन यानी $73,574 का इनाम देने का ऐलान किया। ली याओदे ने कहा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा वे दान करेंगे।

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इलेक्ट्रिक टैक्सी से चोंगकिंग से ल्हासा तक सफर

वीडियो में ली याओदे 26 जून को चोंगकिंग से इलेक्ट्रिक टैक्सी में निकलते दिखते हैं। वे 2 जुलाई को ल्हासा के पोटाला पैलेस पहुंचे। इस पूरे सफर में दो टैक्सी ड्राइवर बारी-बारी से गाड़ी चलाते रहे। ली ने नेशनल हाईवे G318 के रास्ते के नजारे, स्थानीय खाना और लोगों से मुलाकात को अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया। ल्हासा पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें बहादुर और आजाद रहने की याद दिलाई। उनके शब्दों में, “लोग आपको कैसे देखते हैं, इसकी ज्यादा परवाह न करें। जिंदगी अनुभव करने के लिए है।”

वायरल वीडियो पर मिला 500,000 युआन का इनाम

शिजांग के कल्चरल और टूरिज्म अधिकारियों ने एक महीने से भी कम समय पहले ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें क्षेत्र को प्रमोट करने वाले ओरिजिनल टूरिज्म वीडियो को इनाम देने की व्यवस्था है। 5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और ऑनलाइन सेंसेशन बनने वाले वीडियो के लिए टॉप प्राइज 500,000 युआन रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि ली याओदे का वीडियो इस इनाम की शर्तों पर खरा उतरा है। सोमवार दोपहर तक वीडियो को Douyin पर 21 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, 1.7 मिलियन से ज्यादा कमेंट्स और 9.9 मिलियन शेयर मिल चुके थे।

इनाम का बड़ा हिस्सा करेंगे दान

इनाम की घोषणा के बाद ली याओदे ने एक फॉलो-अप वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वे दोनों टैक्सी ड्राइवरों को 10,000-10,000 युआन देंगे और बाकी 480,000 युआन दान करेंगे। ल्हासा की बरखोर स्ट्रीट पर ली एयर-ड्राइड याक मीट चखते, थांगका पेंटिंग सीखते और तिब्बती कपड़ों में “ताशी डेलेक” कहते नजर आए। पोटाला पैलेस के नीचे खड़े होने के अनुभव पर उन्होंने कहा कि वह पल शब्दों में बताना मुश्किल है और उसे समझने के लिए वहां जाना जरूरी है।