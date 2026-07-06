टेस्ला कार मालिकों के लिए खुशखबरी, दिल्ली के इस मॉल में मिलेगी चार्जिंग

Tesla Delhi Charging Station: भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा सवाल चार्जिंग सुविधा का रहता है। खासकर शहरों में लोग ऐसी जगह चाहते हैं, जहां गाड़ी खड़ी करते ही आसानी से चार्ज भी हो सके। इसी जरूरत को देखते हुए टेस्ला ने दिल्ली में नया कदम उठाया है। सवाल है कि टेस्ला का यह चार्जिंग स्टेशन दिल्ली के किस मॉल में खुला है?

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दिल्ली के इस मॉल में खुला चार्जिंग स्टेशन

टेस्ला ने उत्तर भारत का पहला डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली के Nexus Select CITYWALK मॉल में शुरू किया है। यह सुविधा मॉल की P1 पार्किंग में मिलेगी। यहां 6 AC डेस्टिनेशन चार्जर लगाए गए हैं, जिनकी क्षमता 11 kW है।

इससे टेस्ला कार मालिकों को काफी आसानी होगी। वे मॉल में शॉपिंग करने, खाना खाने या घूमने के दौरान अपनी गाड़ी चार्ज कर सकेंगे। यानी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहेगी और उसी समय चार्ज भी होती रहेगी। लेकिन चार्जिंग स्टेशन के साथ कंपनी ने ग्राहकों के लिए इसी मॉल में एक और खास सुविधा भी शुरू की है। क्या 10 जुलाई तक टेस्ला का पॉप अप स्टोर भी खुला रहेगा?

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10 जुलाई तक खुला रहेगा टेस्ला का पॉप अप स्टोर

चार्जिंग स्टेशन के साथ टेस्ला ने इसी मॉल में कुछ दिनों के लिए पॉप अप स्टोर भी खोला है। यह स्टोर 6 जुलाई से 10 जुलाई तक खुला रहेगा। यहां आने वाले लोग टेस्ला की नई गाड़ियों को पास से देख सकेंगे।

कंपनी यहां Model Y L और 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive को दिखा रही है। ग्राहकों को गाड़ियों की जानकारी मिलेगी, वे कार को करीब से देख सकेंगे, टेस्ट ड्राइव ले सकेंगे और उसके फीचर्स समझ सकेंगे। ऐसे में सवाल है कि Model Y L और Model Y Premium में क्या खास मिलता है?

Model Y L और Model Y Premium की खास बातें

टेस्ला का नया Model Y L छह सीटों वाला एसयूवी मॉडल है। इसमें तीन लाइन में सीटें दी गई हैं। यह ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है और कंपनी के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर 681 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 61.99 लाख रुपये रखी गई है।

वहीं 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive पांच सीटों वाली गाड़ी है। कंपनी के मुताबिक यह एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 50.89 लाख रुपये है। टेस्ला का कहना है कि दोनों मॉडल्स को दुनिया की कई सेफ्टी एजेंसियों से अच्छी रेटिंग मिली है। ऐसे में सवाल है कि भारत में टेस्ला का चार्जिंग और शोरूम नेटवर्क कितनी तेजी से बढ़ रहा है?

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भारत में बढ़ रहा टेस्ला का नेटवर्क

दिल्ली के इस नए स्टेशन के बाद भारत में टेस्ला के कुल 6 चार्जिंग लोकेशन हो गए हैं। इनमें 20 सुपरचार्जर और 20 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं। कंपनी का चार्जिंग नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और नवी मुंबई तक पहुंच चुका है।

टेस्ला का कहना है कि भारत के सभी राज्यों में घर पर चार्जिंग सेटअप लगाने में भी मदद दी जा रही है। यानी ग्राहक अपनी टेस्ला कार को घर पर भी चार्ज कर सकेंगे। कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में मौजूद हैं। इससे साफ है कि टेस्ला भारत में धीरे-धीरे अपने चार्जिंग स्टेशन और शोरूम नेटवर्क को बढ़ा रही है।