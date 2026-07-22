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Newsट्रेंडिंग80 पिज्जा, 34 बर्गर, 200 समोसे: समर्थन की बौछार से कैसे भर गया CJP प्रदर्शन

80 पिज्जा, 34 बर्गर, 200 समोसे: समर्थन की बौछार से कैसे भर गया CJP प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में देश ही नहीं, विदेश से भी मदद पहुंचने लगी। लोगों ने ऑनलाइन खाना भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों में हालात ऐसे हो गए कि आयोजकों को खुद इसे रोकने की अपील करनी पड़ी। आखिर प्रदर्शन स्थल पर कितना खाना पहुंचा और इसे संभालना क्यों मुश्किल हो गया?

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 22, 2026 17:41 IST
AI Generated Image

In Short

  • देश और विदेश से प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी मात्रा में ऑनलाइन खाना भेजा गया, जिसमें एक ऑर्डर में 80 पिज्जा भी शामिल थे।
  • डिलीवरी राइडर्स और वॉलंटियर्स ने कई चक्कर लगाकर 34 बर्गर, 200 समोसे और दूसरे फूड आइटम प्रदर्शन स्थल तक पहुंचाए।
  • खाना जरूरत से ज्यादा हो जाने और उसे बांटने में परेशानी आने के बाद CJP ने लोगों से और फूड ऑर्डर न भेजने की अपील की।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और प्रदर्शन कर रहे लोगों के सपोर्ट में देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन खाना भेजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां इतने फूड ऑर्डर पहुंचने लगे कि उन्हें संभालना और सभी लोगों में बांटना मुश्किल हो गया।

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हालात ऐसे हो गए कि आयोजकों को लोगों से और खाना न भेजने की अपील करनी पड़ी। लेकिन आखिर एक ही ऑर्डर में कितने पिज्जा पहुंचे और उन्हें डिलीवर करने के लिए रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ा?

एक ऑर्डर में पहुंचे 80 पिज्जा

मंगलवार को टॉलस्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के चौराहे पर डिलीवरी राइडर्स की भीड़ नजर आई। अलग-अलग लोग जंतर-मंतर को डिलीवरी लोकेशन बनाकर वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए खाना भेज रहे थे।

एक डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह सुबह से पिज्जा पहुंचाने के लिए 20 चक्कर लगा चुका था। इनमें चार ऑर्डर अमेरिका से किए गए थे। उसके रेस्टोरेंट के दूसरे डिलीवरी एजेंट भी लगातार वहां पहुंच रहे थे।

उसने बताया कि एक ग्राहक ने एक ही बार में 80 पिज्जा ऑर्डर किए थे। ऑर्डर इतना बड़ा था कि रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी खाना पहुंचाने के लिए आना पड़ा। लेकिन सिर्फ पिज्जा ही नहीं, देश और विदेश से लोगों ने प्रदर्शनकारियों के लिए और क्या-क्या भेजा?

देश-विदेश से भेजा गया खाना

प्रदर्शन वाली जगह पर पिज्जा और बर्गर के साथ मोमोज, थाली, चाय और दूसरे स्नैक्स भी भेजे गए। कुछ ऑर्डर छोटे थे, जबकि कई लोगों ने एक साथ काफी ज्यादा खाना भेजा।

कई लोगों ने डिलीवरी के बाद फोटो या वीडियो भेजने को भी कहा, ताकि उन्हें पता चल सके कि खाना प्रदर्शन कर रहे लोगों तक पहुंच गया है। कई बार बाहर से आए फूड पैकेट किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से अंदर पहुंचाए गए।

लेकिन बेंगलुरु में पढ़ रहे बिहार के एक छात्र ने इतनी दूर से प्रदर्शनकारियों के लिए सपोर्ट क्यों भेजा?

बिहार के छात्र ने बेंगलुरु से भेजा सपोर्ट

एक बड़ा ऑर्डर करने वाले युवक ने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है और अभी बेंगलुरु में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है।

उसने पहले NEET की परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उसने नर्सिंग को चुन लिया। वह खुद दिल्ली नहीं आ सकता था, इसलिए उसने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में पिज्जा भेजे।

लेकिन खाना प्रदर्शन वाली जगह तक पहुंचाने के लिए एक वॉलंटियर को कितने चक्कर लगाने पड़े और उसने क्या-क्या पहुंचाया?

18 चक्कर में 200 समोसे तक पहुंचाए

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एक वॉलंटियर ने बताया कि वह बाइक से 18 चक्कर लगा चुका था। इन ऑर्डर में 10 कप चाय से लेकर 34 बर्गर और 200 समोसे तक शामिल थे।

एक बार उसे खाना अंदर पहुंचाकर वापस आने में करीब एक घंटा लगा और इसके बदले उसे सिर्फ 20 रुपये मिले। इसके बावजूद उसने कहा कि छात्रों के लिए खाना बांटकर उसे खुशी मिली।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 22, 2026