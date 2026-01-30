scorecardresearch
30 जनवरी को क्या है सोने और चांदी का भाव? चेक करें 22 और 24 कैरेट के लेटेस्ट रेट

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 30, 2026 11:17 IST
Gold And Silver Rate Today
आज सोने और चांदी का क्या है भाव

Gold and Silver Price Today: लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोना ₹8,230 सस्ता हुआ है और चांदी प्रति किलोग्राम ₹15,000 गिरी है। 

वहीं अगर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सुबह 11:01 बजे तक 5 मार्च के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना प्रति 10 ग्राम 1.5% या 2,707 रुपये गिरकर 1,77,425 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस समय तक सोने की अधिकतम कीमत 1,79,000 रुपये और न्यूनतम कीमत 1,70,000 रुपये थी।

वहीं 5 मार्च के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी का भाव आज प्रति किलोग्राम 4% या 15,942 रुपये टूटकर 3,83,951 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस समय तक चांदी की अधिकतम कीमत 3,89,986 रुपये और न्यूनतम कीमत 3,75,900 रुपये थी।

आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,70,770 है। वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,56,550 है। अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर आज प्रति किलोग्राम ₹3,95,000 है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,70,620 है। वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,56,400 है। अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर आज प्रति किलोग्राम ₹3,95,000 है।

चेन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,76,730 है। वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,62,000 है। अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर आज प्रति किलोग्राम ₹4,15,000 है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,70,620 है। वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,56,400 है। अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर आज प्रति किलोग्राम ₹3,95,000 है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,70,670 है। वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,56,450 है। अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर आज प्रति किलोग्राम ₹3,95,000 है।

