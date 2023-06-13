भारत में लांच हुआ Xiaomi Pad 6

Xiaomi ने भारत में 11 इंच का LCD डिस्प्ले और दो दिनों तक बैटरी लाइफ के साथ अपने नए टैबलेट Xiaomi Pad 6 को लॉ़न्च कर दिया है। Xiaomi ने इसकी कीमत 25000 रुपये से कम रखी है। ये टैबलेट भारत से पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है। कैमरा

फोटो और वीडियो के लिए, Xiaomi Pad 6 में 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। सेल्फी और वीडियो के लिए 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। Xiaomi Pad 6 के 6GB रैम + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 26,999 रुपये होगी । वहीं इसके 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये होगी। यह पद दो कलर वैरिएंट्स में उपलब्ध होगा ग्रेफाइट ग्रे और मिस्ट ब्लू कलर। आप इसे ICICI बैंक के तत्काल छूट के साथ 23,999 और 25,999 रुपये में पा सकते हैं।

कंपनी के अनुसार, भारत में टैबलेट की बिक्री 21 जून से Amazon, Mi.com और अन्य रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी। Xiaomi Pad 6 कीबोर्ड और कवर और स्मार्ट पेन की कीमत: 4,999, 1,499, और 5,999 रुपये है। ये सारी एक्सेसरीज भारत में 21 जून से उपलब्ध होंगी। यह डिवाइस क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट के साथ मिलेगी। इसमें 13-मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। कंपनी का दवा है की इस टैबलेट को एक बार फुल चार्ज करने पर यह आपको दो दिन से अधिक की बैटरी लाइफ देगा । Xiaomi Pad 6 में 11-इंच 2.8K (1,800x2,880 पिक्सल) IPS LCD स्क्रीन है,जो 550 nits तक की पीक ब्राइटनेस, 309ppi पिक्सेल डेंसिटी, डॉल्बी विजन सपोर्ट और 144Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। Xiaomi का कहना है कि डिस्प्ले सात रिफ्रेश रेट - 30Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz, 120Hz और 144Hz में काम कर सकता है।

शाओमी के पैड 6 में 8,840 MAH की बैटरी है और दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर दो दिन तक की बैटरी लाइफ देती है। Xiaomi का कहना है कि 33W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ टैबलेट को 100 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। टैबलेट डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ क्वाड स्पीकर सेटअप से लैस है। Xiaomi Pad 6 पर कनेक्टिविटी ऑप्शन में वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और एक USB टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप और हॉल सेंसर जैसे सेंसर हैं। टैबलेट एक कीबोर्ड एक्सेसरीज के साथ-साथ दूसरी पीढ़ी के Xiaomi स्मार्ट पेन को भी सपोर्ट करता है।

