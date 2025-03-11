Xiaomi 15 Series: भारत के लिए कर दिया सीरीज का एलान, फीचर्स में धांसू; इस दिन से शुरू होगी प्री-बुकिंग

Xiaomi India ने अपनी फ्लैगशिप Xiaomi 15 सीरीज की भारत में कीमत और लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra शामिल हैं। यह दोनों स्मार्टफोन Leica कैमरा टेक्नोलॉजी और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आते हैं। इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 19 मार्च 2025 से शुरू होगी। वहीं स्मार्टफोन की बिक्री 3 अप्रैल 2025 से उपलब्ध हो जाएगी।

Xiaomi 15: फीचर्स और कीमत

Xiaomi 15 का डिस्प्ले 6.36-इंच AMOLED, 1-120Hz रिफ्रेश रेट, 94% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो में है। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite है। इसके अलावा 5240mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग के साथ 50W की वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है।

यह फोन 50MP Leica Summilux प्राइमरी कैमरा (ƒ/1.62 अपर्चर, Light Hunter Fusion 900 सेंसर) और 60mm Leica फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा। फोन में 14mm-120mm अल्ट्रा-वाइड लेंस भी हैं। वहीं वीडियो के लिए 8K वीडियो रिकॉर्डिंग @ 30fps और 4K Dolby Vision @ 60fps भी है। यानी स्मार्टफोन से शानदार वीडियो रिकॉर्ड होगी।

कब होगा लॉन्च? (Xiaomi 15 Launch Date)

Xiaomi ने बताया कि Xiaomi 15 3 अप्रैल 2025 को भारत में लॉन्च होगी। इस फोन की कीमत शुरुआती कीमत ₹64,999 है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को ₹5,999 का Xiaomi Care Plan (एक्सीडेंटल और लिक्विड डैमेज कवर) मुफ्त मिलेगा।

Xiaomi 15 Ultra: कैमरा और परफॉर्मेंस का दमदार कॉम्बिनेशन (Xiaomi 15 Ultra Features)

Xiaomi 15 Ultra डिस्प्ले: 6.73-इंच WQHD+ AMOLED, 3200 निट्स ब्राइटनेस

Xiaomi 15 Ultra प्रोसेसर: Snapdragon 8 Elite

Xiaomi 15 Ultra बैटरी: 5410mAh, 90W फास्ट चार्जिंग और 80W वायरलेस चार्जिंग

Xiaomi 15 Ultra कैमरा: 1-इंच 50MP Leica Summilux प्राइमरी कैमरा (Sony LYT-900 सेंसर) के साथ 14mm से 200mm ऑप्टिकल जूम रेंज है। वहीं, फोन में 4K स्लो-मोशन @ 120fps, Ultra Image Stabilisation भी है।

Xiaomi 15 Ultra भी 3 अप्रैल 2025 को लॉन्च होगी। इस फोन की शुरुआती कीमत ₹1,09,999 है। प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को Xiaomi 15 Ultra Photography Kit - Legend Edition (₹11,999) फ्री मिलेगी। इसमें शटर बटन, एर्गोनॉमिक ग्रिप, 2000mAh बैटरी और 67mm फिल्टर अडॉप्टर शामिल हैं।

अगर आप नया फ्लैगशिप फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं।