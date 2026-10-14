Xbox में 3,200 लोगों की नौकरी जाने के बाद CEO आशा शर्मा का नया दांव, AI से गेमिंग बदलने की तैयारी
Microsoft की गेमिंग कंपनी Xbox में 3,200 कर्मचारियों की छंटनी के बाद अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय मूल की CEO आशा शर्मा ने Xbox Labs नाम से नई टीम बनाने का ऐलान किया है। यह टीम AI और दूसरी नई तकनीकों की मदद से गेम बनाने के तरीके बदलेगी। इससे पुराने गेम नए डिवाइस पर चलाना भी आसान हो सकता है।
In Short
- 3,200 कर्मचारियों की छंटनी के बाद Xbox CEO आशा शर्मा ने Xbox Labs का ऐलान किया।
- नई टीम AI और दूसरी तकनीकों से गेम बनाने और पुराने गेम्स को नए डिवाइस पर चलाने के तरीके तलाशेगी।
- - Xbox Labs के टूल दूसरे गेम डेवलपर्स को भी मिल सकते हैं, मौजूदा गेमिंग प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
टेक दिग्गज Microsoft की गेमिंग कंपनी Xbox में बड़े बदलाव हो रहे हैं। करीब 3,200 कर्मचारियों की छंटनी के बाद अब Xbox की CEO आशा शर्मा ने एक नई पहल का ऐलान किया है। कंपनी ने Xbox Labs नाम से एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दूसरी नई तकनीकों की मदद से गेमिंग को बेहतर बनाने पर काम करेगा।
आशा शर्मा ने कर्मचारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में बताया कि Xbox Labs में गेम डेवलपर्स, इंजीनियर और वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम होगी। यह टीम नई तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसे टूल तैयार करेगी, जिनसे गेम बनाना और उन्हें अलग-अलग डिवाइस पर चलाना आसान हो सके।
कंपनी का मकसद पुराने गेम्स को नई जिंदगी देना और ज्यादा लोगों को गेम बनाने का मौका देना भी है।
3,200 कर्मचारियों की छंटनी के बाद नई शुरुआत
Xbox ने हाल ही में दुनियाभर में करीब 3,200 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 20 फीसदी हिस्सा है। कंपनी ने अपने कारोबार में बदलाव के तहत कुछ गेमिंग स्टूडियो बंद किए हैं, जबकि कुछ का दूसरी टीमों में विलय किया है।
आशा शर्मा पहले भी कह चुकी हैं कि Xbox का कारोबार अच्छी स्थिति में नहीं था। हालांकि, हाल ही में उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि कंपनी फिर से ग्रोथ की ओर बढ़ने लगी है।
AI से गेमिंग में क्या बदलेगा?
आशा शर्मा के मुताबिक, जिस तरह AI की मदद से सॉफ्टवेयर कोड लिखना और टेस्ट करना आसान हुआ है, उसी तरह गेम बनाने में भी नई तकनीक मदद कर सकती है।
उदाहरण के तौर पर, किसी पुराने गेम को नए कंप्यूटर या ब्राउजर पर चलाना संभव हो सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी अपने पसंदीदा गेम में नए फीचर्स जोड़ सकेंगे और उनमें बदलाव कर सकेंगे।
शर्मा ने बताया कि लोग हर साल Xbox गेम्स खेलने में 72 अरब घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में नई तकनीक गेमिंग के अनुभव को बदल सकती है।
क्या Xbox का बिजनेस मॉडल बदलेगा?
आशा शर्मा ने माना कि नई तकनीक कंपनी के मौजूदा बिजनेस मॉडल के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि, उनका कहना है कि इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा।
Xbox Labs की जिम्मेदारी कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर स्कॉट वैन व्लिएट को दी गई है। कंपनी इस टीम के बनाए टूल दूसरे गेम डेवलपर्स के साथ भी साझा करने की योजना बना रही है।
फिलहाल Xbox ने साफ किया है कि वह गेम्स, गेमिंग हार्डवेयर और अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखेगी।