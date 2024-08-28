scorecardresearch
X Outage: 30 मिनट आउटेज के बाद शुरू हुई X सर्विस, फीड रिफ्रेश करने में हो रही थी परेशानी, यूजर्स ने रिपोर्ट की समस्या

इससे पहले 26 अप्रैल को दोपहर 1.15 बजे डाउन हो गया था। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, भारत में कई यूजर्स को वेब और ऐप दोनों वर्जन पर X (पूर्व में ट्विटर) को एक्सेस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 10:54 IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार (28 अगस्त) को सुबह करीब 8:24 से करीब 9:00 बजे तक कई आउटेज की शिकायतें दर्ज की गई
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार (28 अगस्त) को सुबह करीब 8:24 से करीब 9:00 बजे तक कई आउटेज की शिकायतें दर्ज की गई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बुधवार (28 अगस्त) को सुबह करीब 8:24 से करीब 9:00 बजे तक कई आउटेज की शिकायतें दर्ज की गई। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, भारत में कई यूजर्स को वेब और ऐप दोनों वर्जन पर X को एक्सेस करने और फीड रिफ्रेश करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर.इन, वेबसाइटों और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज यानी समस्याओं को ट्रैक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसके मुताबिक, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, कटक, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में सबसे ज्यादा लोगों ने समस्या रजिस्टर की है। इसके अलावा, पटना, लखनऊ, जयपुर समेत कई शहरों में लोगों ने आउटेज रिपोर्ट की है। 

70% लोगों को ऐप कनेक्शन के चलते दिक्कत 

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, लगभग 70% लोगों को ऐप में समस्याएं हो रही हैं। वहीं 27% लोगों को वेब में एक्सेस करने में समस्याएं हो रही है और लगभग 3% ने बताया है कि उन्हें सर्वर कनेक्शन में दिक्कत हो रही है। 

X के 33 करोड़ से ज्यादा यूजर 

स्टैटिस्टा के अनुसार दुनियाभर में X के करीब 33 करोड़ यूजर्स हैं। अमेरिका में 9.5 करोड़ और भारत में इसके 2.7 करोड़ यूजर्स है। हर रोज करीब 50 करोड़ पोस्ट किए जाते हैं। इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ने इसे 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था। आज के हिसाब से ये रकम करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए होती है। 

इससे पहले 26 अप्रैल को हुआ था डाउन 

इससे पहले 26 अप्रैल को दोपहर 1.15 बजे डाउन हो गया था। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, भारत में कई यूजर्स को वेब और ऐप दोनों वर्जन पर X (पूर्व में ट्विटर) को एक्सेस करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। डाउनडिटेक्टर.इन, वेबसाइटों और ऑनलाइन सर्विसेज के रियल टाइम में आउटेज यानी समस्याओं को ट्रैक करने वाला एक प्लेटफॉर्म है।

 

