Women’s Day 2025: ये बेस्ट टेक गिफ्ट्स बनाएंगे इस दिन को और खास

Women’s Day उन खास महिलाओं को सेलिब्रेट करने का मौका है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। इस बार सिर्फ फूलों या चॉकलेट नहीं, बल्कि उन्हें कुछ स्मार्ट, स्टाइलिश और उपयोगी गिफ्ट देकर सरप्राइज करें। चाहे वह म्यूजिक लवर हों, फोटोग्राफी की शौकीन, ब्यूटी और स्टाइलिंग में इंटरेस्टेड हों या हमेशा ऑन-द-गो रहती हों—हमने ऐसे बेहतरीन टेक गिफ्ट्स की लिस्ट तैयार की है जो उनके लिए परफेक्ट होंगे।

advertisement

Elista ELS ST-6500 सिंगल टावर स्पीकर – ₹5,899

अगर वह म्यूजिक लवर हैं, तो यह स्पीकर उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। 65W आउटपुट और Bluetooth 5.1 के साथ यह स्पीकर शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसके मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स (USB, FM, AUX, Bluetooth) इसे और भी ज्यादा यूजफुल बनाता हैं।

RGB मल्टी-कलर लाइट्स और बड़ा LED डिस्प्ले इसे स्टाइलिश लुक देते हैं। अगर वह कराओके पसंद करती हैं, तो इसमें माइक्रोफोन के साथ इको कंट्रोल भी है। चाहे वह अपने कमरे में म्यूजिक का मजा लें या दोस्तों के साथ पार्टी करें, यह स्पीकर हर मौके पर फिट बैठता है।

Fujifilm Instax Mini 12 इंस्टेंट कैमरा – ₹7,499

अगर उन्हें मेमोरी बनानसंजोना पसंद है, तो यह इंस्टेंट कैमरा बेस्ट गिफ्ट होगा। यह छोटा लेकिन पावरफुल कैमरा ऑटोमैटिक एक्सपोजर और ट्विस्ट-टू-ओपन लेंस के साथ आता है, जिससे फोटोग्राफी बेहद आसान हो जाती है।

इसका क्लोज-अप मोड शानदार सेल्फी और खूबसूरत पोट्रेट लेने में मदद करता है। पेस्टल शेड्स में उपलब्ध यह कैमरा इंस्टेंट फोटो प्रिंट करता है, जिससे यादें हमेशा साथ रहती हैं। चाहे वह ट्रैवलिंग कर रही हों, किसी खास मौके को कैद करना चाहती हों, या बस अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहती हों—यह कैमरा हर पल को खास बना सकता है।

Dyson Airwrap मल्टी-स्टाइलर – ₹43,900

अगर वह स्टाइलिंग और ग्रूमिंग को पसंद करती हैं, तो Dyson Airwrap उनके लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। यह हाई-एंड ब्यूटी प्रोडक्ट बिना ज्यादा हीट डैमेज के बालों को परफेक्ट कर्ल, वेव्स या स्मूद लुक देता है। Coanda टेक्नोलॉजी की मदद से यह बालों को अट्रैक्ट करके नेचुरल लुक क्रिएट करता है। अगर वह हर दिन परफेक्ट हेयर स्टाइल चाहती हैं, तो यह एक प्रीमियम और लॉन्ग-लास्टिंग गिफ्ट साबित होगा।

Apple AirTag – ₹2,999

अगर वह हमेशा बिजी रहती हैं और जरूरी चीजें इधर-उधर रखकर भूल जाती हैं, तो Apple AirTag उनके लिए परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। यह स्मार्ट ट्रैकर उनके iPhone या iPad से कनेक्ट होकर कीज, वॉलेट, बैग जैसी चीजों को ट्रैक करने में मदद करता है।

इसके Find My ऐप के जरिए वे अपनी खोई हुई चीजों को आसानी से ढूंढ सकती हैं। अगर कोई आइटम पास में है, तो इसके बिल्ट-इन स्पीकर से साउंड प्ले करके उसे तुरंत लोकेट किया जा सकता है। दूर की चीजों के लिए Find My नेटवर्क का यूज करें, जिससे यह एक सिक्योर बन जाता है।