Steve Jobs ने Tim Cook को ही क्यों चुना था Apple का CEO? अब 15 साल बाद फिर बदलेगी कमान

Apple में बड़ा leadership change होने जा रहा है। Tim Cook 1 सितंबर 2026 से Apple के CEO पद से हटेंगे और उनकी जगह John Ternus कंपनी की कमान संभालेंगे। Cook Apple से पूरी तरह अलग नहीं होंगे, बल्कि कंपनी में दूसरी जिम्मेदारी निभाएंगे।

इस बदलाव के बीच एक पुराना सवाल फिर सामने आया है Steve Jobs ने अपने बाद Tim Cook को ही CEO क्यों चुना था?

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Steve Jobs और Tim Cook थे बिल्कुल अलग

Steve Jobs को नए products, design और बड़े ideas के लिए जाना जाता था। वहीं Tim Cook की सबसे बड़ी ताकत थी operations।

Cook manufacturing, supply chain, inventory और बड़े स्तर पर काम को संभालने में माहिर थे। Apple जैसे-जैसे iPhone, iPad और दूसरे products को दुनिया भर में बेचने लगा, ऐसे leader की जरूरत बढ़ती गई जो business को बड़े scale पर संभाल सके।

Apple को दूसरे Steve Jobs की जरूरत नहीं थी

Jobs ने अपने जैसा दूसरा leader चुनने की कोशिश नहीं की। उनकी सोच थी कि Apple को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कंपनी के vision को समझे, लेकिन अपने तरीके से फैसले ले सके।

Cook का काम करने का तरीका शांत और discipline वाला था। वह product दिखाने वाले leader से ज्यादा business को सही तरीके से चलाने और plans को execute करने के लिए जाने जाते थे।

Cook पहले ही मुश्किल समय में खुद को साबित कर चुके थे

Steve Jobs की तबीयत खराब रहने के दौरान कई बार Tim Cook ने Apple का काम संभाला था।

2009 में Jobs के लंबे समय तक कंपनी से दूर रहने के दौरान Cook ने day-to-day operations संभाले। इससे Jobs और Apple के board को भरोसा हुआ कि Cook कंपनी को बिना Jobs के भी सही तरीके से चला सकते हैं।

यही अनुभव बाद में उनके CEO बनने की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना।

Jobs ने Cook को एक खास सलाह दी थी

CEO बनने के समय Steve Jobs ने Cook से कहा था कि यह मत सोचो कि मैं क्या करता। इसके बजाय जो सही लगे, वह करो। इस सलाह का मतलब साफ था Jobs चाहते थे कि Cook उनकी copy न करें, बल्कि अपने तरीके से Apple चलाएं।

Tim Cook के दौर में Apple कितना बदला?

Cook के CEO बनने के बाद Apple ने अपना business काफी बढ़ाया। iPhone और Mac के साथ Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे products आए।

इसके अलावा Apple Music, Apple Pay, Apple TV और iCloud जैसे Services business भी तेजी से बढ़े। यानी Cook का दौर Apple को सिर्फ product company से एक बहुत बड़े global technology business में बदलने का भी रहा।

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अब John Ternus को क्यों चुना गया?

अब Apple की कमान John Ternus के हाथ में जाने वाली है। Ternus लंबे समय से Apple के Hardware Engineering से जुड़े हैं।

उन्होंने iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और AirPods जैसे products पर काम किया है। इसलिए माना जा रहा है कि Apple एक बार फिर product और hardware पर ज्यादा focus करने वाले leader की तरफ जा रहा है।

Jobs से Cook और अब Ternus

Apple की leadership story काफी दिलचस्प रही है। Steve Jobs product और innovation के लिए जाने जाते थे। उनके बाद Tim Cook ने operations और scale पर Apple को आगे बढ़ाया।

अब John Ternus के CEO बनने के साथ Apple एक बार फिर product-focused leadership की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। Steve Jobs का सबसे बड़ा succession bet Tim Cook थे, जिन्होंने Apple को 15 साल तक संभाला। अब Cook के बाद कंपनी एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है।