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NewsऑटोMahindra की Electric SUVs हुईं सस्ती? 11.45 लाख रुपये से BaaS में मिलेगी गाड़ी, लेकिन समझें पूरा हिसाब

Mahindra की Electric SUVs हुईं सस्ती? 11.45 लाख रुपये से BaaS में मिलेगी गाड़ी, लेकिन समझें पूरा हिसाब

Mahindra ने BE 6 Sporteq, XEV 9S और XEV 9e के सभी variants में Battery-as-a-Service यानी BaaS का option दे दिया है। इसमें Electric SUV की शुरुआती कीमत कम रखी गई है, जबकि battery के लिए अलग EMI देनी होगी। यह EMI 6,975 रुपये से शुरू हो सकती है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 29, 2026 12:47 IST
XEV 9S
XEV 9S

In Short

  • BE 6 Sporteq की BaaS कीमत 11.45 लाख रुपये से शुरू
  • XEV 9S की कीमत 12.65 लाख और XEV 9e की 13.90 लाख रुपये से शुरू
  • Battery EMI 6,975 रुपये से शुरू, effective cost 3.75 रुपये प्रति km

Mahindra ने अपनी Electric SUVs के लिए Battery-as-a-Service यानी BaaS सुविधा को बढ़ा दिया है। अब यह सुविधा BE 6 Sporteq, XEV 9S और XEV 9e के सभी variants पर मिलेगी।

आसान भाषा में कहें तो BaaS में ग्राहक गाड़ी की battery की पूरी कीमत एक साथ नहीं देता। गाड़ी की कीमत अलग रहती है और battery के लिए अलग EMI चुकानी होती है।

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Mahindra expands BaaS option across entire BE 6 & XEV range

BE 6 Sporteq की कीमत

BaaS के तहत Mahindra BE 6 Sporteq की कीमत 11.45 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके साथ battery की effective cost 3.75 रुपये प्रति km से शुरू होती है।

यानी ग्राहक को गाड़ी खरीदते समय battery की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती।

XEV 9S और XEV 9e की कीमत

Mahindra XEV 9S की BaaS कीमत 12.65 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं Mahindra XEV 9e की कीमत 13.90 लाख रुपये रखी गई है।

इन दोनों SUVs के लिए भी battery की effective cost 3.75 रुपये प्रति km से शुरू होती है।

Battery EMI कितनी होगी

Mahindra के मुताबिक battery EMI 6,975 रुपये से शुरू हो सकती है। यह हिसाब रोजाना करीब 60 km गाड़ी चलाने और तय down payment के आधार पर लगाया गया है।

हालांकि हर ग्राहक की EMI एक जैसी नहीं होगी। यह battery के size, down payment और loan tenure पर निर्भर करेगी।

3.75 रुपये प्रति km का मतलब क्या है

कंपनी ने battery की effective usage cost 3.75 रुपये प्रति km बताई है।

इसे ऐसे समझिए कि BaaS में battery का खर्च अलग EMI के रूप में लिया जाता है। यह खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन-सी battery चुनी है और financing कैसी है।

Charging का खर्च अलग देना होगा

BaaS में बताई गई कीमत में charging, maintenance और repair का खर्च शामिल नहीं है। यानी battery EMI के अलावा कार charge करने के लिए बिजली का खर्च और maintenance का पैसा अलग देना होगा।

BaaS से क्या फायदा

BaaS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि Electric SUV खरीदते समय शुरुआती कीमत कम हो सकती है। जो ग्राहक battery की पूरी कीमत एक साथ नहीं देना चाहते, उनके लिए यह option काम का हो सकता है। लेकिन खरीदने से पहले battery EMI, down payment, tenure और charging खर्च का पूरा हिसाब जरूर समझ लेना चाहिए।

मैं इसका BaaS आसान भाषा में समझाने वाला 16:9 no-text visual भी बना सकता हूं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 29, 2026