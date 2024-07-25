iPhone में स्टोरेज की दिक्कत क्यों आती है और इससे कैसे निपटें?

iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए स्टोरेज की कमी एक सामान्य समस्या है। जैसे-जैसे हम अपने iPhone पर अधिक एप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं, फोटो और वीडियो लेते हैं, संगीत सुनते हैं और अन्य फ़ाइलें संग्रहीत करते हैं, हमारे डिवाइस का स्टोरेज जल्दी भर जाता है। इससे न केवल हमारी फ़ाइलों को संग्रहीत करने की क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि कई एप्लिकेशन भी ठीक से काम नहीं करते हैं।

iPhone में स्टोरेज की दिक्कत आने के कुछ प्रमुख कारण क्या है?

फोटो और वीडियो: हाई रेजोल्यूशन वाली फोटो और वीडियो बहुत अधिक स्टोरेज खपत करते हैं। जैसे-जैसे हम अपने iPhone पर और अधिक फोटो और वीडियो लेते हैं, स्टोरेज जल्दी भर जाता है।

एप्लिकेशन और उनका डेटा: हम अक्सर एक बार उपयोग करने के लिए विभिन्न एप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं और फिर उन्हें हटाने की भूल जाते हैं। इन एप्लिकेशन और उनके डेटा से भरे रहने से भी स्टोरेज की कमी महसूस होती है।

कैश और टेम्पोरेरी फ़ाइलें: जब हम अपने iPhone का उपयोग करते हैं, तो सफ़ारी, एप्पल म्यूज़िक, व्हाट्सएप्प आदि में कैश और टेम्पोरेरी फ़ाइलें जमा होती रहती हैं। ये फ़ाइलें भी स्टोरेज का बड़ा हिस्सा ले लेती हैं।

iOS अपडेट: जब एप्पल नया iOS रिलीज करता है, तो यह अपडेट फ़ाइल iPhone पर डाउनलोड हो जाती है। यदि आप इस नए iOS संस्करण को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो भी यह फ़ाइल आपके डिवाइस पर रहती है और स्टोरेज खपत करती रहती है।

अब जब हम जान गए हैं कि iPhone में स्टोरेज की दिक्कत क्यों आती है, तो आइए जानते हैं कि इससे कैसे निपटें?

फोटो और वीडियो को क्लाउड पर सेव करें: फोटो और वीडियो को क्लाउड स्टोरेज सर्विस जैसे iCloud, Google Photos या Dropbox पर सेव करने से आपके iPhone का स्टोरेज खाली रहेगा। आप जरूरत पड़ने पर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

कम उपयोग होने वाले एप्लिकेशन हटाएं: अपने iPhone में कम उपयोग होने वाले या बिल्कुल उपयोग न होने वाले एप्लिकेशन हटा दें। इसके लिए Settings > General > iPhone Storage पर जाकर एप्लिकेशन लिस्ट देखें और जिन्हें आप नहीं चाहते, उन्हें हटा दें।

कैश और टेम्पोरेरी फ़ाइलें क्लीयर करें: सफ़ारी और अन्य एप्लिकेशन में जमा हुई कैश और टेम्पोरेरी फ़ाइलें क्लीयर करने से भी स्टोरेज की काफी जगह खाली हो जाती है। इसके लिए Settings > General > iPhone Storage पर जाकर कैश क्लीयर करें।

फोटो स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करें: Settings > Photos पर जाकर "Optimize iPhone Storage" ऑप्शन चुनें। इससे आपके iPhone पर केवल थंबनेल्स सेव होंगे और असली फोटो iCloud पर रहेंगी। जरूरत पड़ने पर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

iOS अपडेट फ़ाइल हटाएं: यदि आप नया iOS इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, तो Settings > General > iPhone Storage पर जाकर इस अपडेट फ़ाइल को हटा दें।

iPhone रीस्टार्ट करें: कभी-कभी iPhone रीस्टार्ट करने से भी स्टोरेज की समस्या हल हो जाती है। पावर बटन को कुछ सेकंड्स तक दबाकर iPhone को बंद करें, फिर से चालू करें।

इन टिप्स का उपयोग करके आप अपने iPhone का स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं और स्टोरेज फुल होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि, यदि आप अपने डेटा को खो देने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप Tenorshare ReiBoot जैसे थर्ड पार्टी टूल का उपयोग करके भी iOS सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं