Stock Market: आज बाज़ार लाल निशान पर खुला
Sensex 606.77 अंक और Nifty 183 अंक लुढ़का।
भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार (25 जुलाई 2024) को नकारात्मक रुख के साथ खुले, BSE सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 79,542.11 अंक पर आ गया, जबकि Nifty50 सूचकांक 183 अंक गिरकर 24,230 पर आ गया।
शुरुआती दौर में कौनसे स्टॉक्स लाभार्थी और कौनसे नुक़सान दायक साबित हुए
BSE सेंसेक्स पर Axis Bank ने सबसे अधिक नुकसान उठाया, 5 प्रतिशत गिरकर, इसके बाद Tata Steel, Power Grid और ICICI BANK शामिल हैं, जबकि L&T, Tata Motors, Nestle India और अन्य एकमात्र लाभार्थी थे।
व्यापक बाजारों में भी कमज़ोरी
बेंचमार्क के अनुरूप, व्यापक बाजारों ने भी कमजोरी दिखाई, जहां मिडकैप सूचकांक 0.67 प्रतिशत गिरकर और स्मॉलकैप सूचकांक 0.16 प्रतिशत गिरकर आ गया।