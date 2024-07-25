Stock Market: आज बाज़ार लाल निशान पर खुला

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market: आज बाज़ार लाल निशान पर खुला

Sensex 606.77 अंक और Nifty 183 अंक लुढ़का।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 25, 2024 09:45 IST
भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गुरुवार (25 जुलाई 2024) को नकारात्मक रुख के साथ खुले, BSE सेंसेक्स 600 अंक गिरकर 79,542.11 अंक पर आ गया, जबकि Nifty50 सूचकांक 183 अंक गिरकर 24,230 पर आ गया।

Also Read: इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी आज निवेशकों की नज़र - जानिए

शुरुआती दौर में कौनसे स्टॉक्स लाभार्थी और कौनसे नुक़सान दायक साबित हुए

BSE सेंसेक्स पर Axis Bank ने सबसे अधिक नुकसान उठाया, 5 प्रतिशत गिरकर, इसके बाद Tata Steel, Power Grid और ICICI BANK शामिल हैं, जबकि L&T, Tata Motors, Nestle India और अन्य एकमात्र लाभार्थी थे।

व्यापक बाजारों में भी कमज़ोरी

बेंचमार्क के अनुरूप, व्यापक बाजारों ने भी कमजोरी दिखाई, जहां मिडकैप सूचकांक 0.67 प्रतिशत गिरकर और स्मॉलकैप सूचकांक 0.16 प्रतिशत गिरकर आ गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
