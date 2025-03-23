WhatsApp Zero-Click Attack: iPhone सिक्योरिटी पर मंडरा रहा है खतरा, बचने का है सिर्फ यह तरीका

हाल ही में WhatsApp पर 'Zero-Click Attack' की खबरें सामने आई हैं, जिससे iPhone यूजर्स के लिए भी खतरा बढ़ गया है। इस तरह के अटैक में हैकर्स किसी लिंक पर क्लिक किए बिना ही डिवाइस को हैक कर सकते हैं। यह अटैक iPhone की मजबूत सिक्योरिटी को भी क्रॉस कर सकता है, जिससे आम यूजर्स भी खतरे में आ सकते हैं।

advertisement

क्या है Zero-Click Attack ?

Zero-Click Attack एक खतरनाक साइबर अटैक (Cyber Attack) है। इसमें यूजर्स को किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। हैकर्स मालवेयर (Malware) या स्पाईवेयर (Spyware) को सीधे डिवाइस में इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे उन्हें आपके डेटा, मैसेज और पर्सनल डिटेल्स जानकारी तक पहुंच मिल सकती है।

iPhone Users के लिए खतरा क्यों?

Apple की सिक्योरिटी को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन Zero-Click Attack जैसे हमले इसे भी चकमा दे सकते हैं। एपल ने स्वीकार किया है कि iPhone स्पाईवेयर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और अटैक की स्थिति में वे यूजर्स को पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन भेजते हैं।

अपने iPhone को ऐसे रखें सुरक्षित

हमेशा अपने iPhone को लेटेस्ट iOS Version पर अपडेट करें। एपल नए सिक्योरिटी पैच जारी करता है, जो नए खतरों से बचाते हैं।



समय-समय पर अपने iPhone को रीस्टार्ट करें। इससे Spyware का एक्सेस बंद हो सकता है।



आईफोन में जाकर General Settings में जाकर अनजान प्रोफाइल्स और ऐप्स को हटा दें। इससे Unauthorized Access से बचा जा सकता है।



अपना Apple ID और iCloud Password किसी के साथ साझा न करें और Two-Factor Authentication का इस्तेमाल करें।



कैसे पता करें कि iPhone ट्रैक हो रहा है?

अगर आपका आईफोन बिना ज्यादा यूज करके भी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो यह ट्रैक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर डेटा का यूज बढ़ा हुआ दिखे, तो हो सकता है कि आपका फोन ट्रैक हो रहा हो। वहीं, बिना किसी हैवी यूज के डिवाइस का गर्म होना भी ट्रैकिंग का संकेत हो सकता है।