LIC की Smart Pension Plan से बुढ़ापे में पाएं मंथली पेंशन, जिंदगीभर रहें फाइनेंशियल सिक्योर

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हर किसी के लिए पेंशन योजना लाया है, जिससे लोग बुढ़ापे में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इसी तरह LIC ने एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जो जिंदगीभर पेंशन (Pension) का फायदा देती है। इसे सिंगल प्रीमियम प्लान (Single Premium Plan) कहा जाता है, मतलब इसमें एक बार पैसा जमा करना होता है।

advertisement

LIC की स्मार्ट पेंशन प्लान (Smart Pension Plan) को अकेले या किसी और के साथ मिलकर निवेश किया जा सकता है। अगर एक साथी की मौत हो जाती है, तो दूसरे को पेंशन मिलती रहती है। यह योजना रिटायरमेंट (Retirement) के बाद पेंशन देती है, और इसमें तुरंत पेंशन (Immediate Pension) का भी ऑप्शन है।

पेंशन कैसे मिलती है?

इस योजना का फायदा कोई भी ले सकता है। इसमें पेंशन मंथली (Monthly), तिमाही (Quarterly), छमाही (Half-Yearly) या सालाना (Yearly) आधार पर पेंशन लिया जा सकता है। इस प्लान में एन्युटी (Annuity) का भी ऑप्शन है, जिससे पॉलिसी होल्डर (Policy Holder) के बाद नॉमिनी (Nominee) को भी पेंशन का लाभ मिलता है।

कहां से खरीदें प्लान?

LIC की स्मार्ट पेंशन प्लान को LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, LIC एजेंट (Agent), POSP-Life Insurance और कॉमन सर्विस सेंटर (Common Public Service Centers) के जरिए भी इसे लिया जा सकता है।

स्मार्ट पेंशन प्लान की खासियत (Benefits of LIC Smart Pension Plan)

यह योजना बुजुर्गों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम (Regular Income) की गारंटी देती है। इसमें एक बार में प्रीमियम (Premium) जमा करना होता है और जिंदगीभर पेंशन मिलती रहती है। इसमें आप सिंगल या ज्वॉइंट एन्युटी (Single or Joint Annuity) का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें आंशिक या पूरी निकासी (Partial or Full Withdrawal) की सुविधा मिलती है।

कितना निवेश करना होगा? (LIC Smart Pension Plan Investment)

इस प्लान में कम से कम ₹1 लाख का निवेश करना जरूरी है। पति-पत्नी मिलकर ज्वॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अगर आप हर महीने पेंशन चाहते हैं तो कम से कम ₹1000 मिलेंगे। तीन महीने पर ₹3000, छह महीने पर ₹6000 और सालाना ₹12,000 तक पेंशन मिल सकती है।

कौन ले सकता है लाभ? (LIC Smart Pension Plan Eligibilty)

18 साल से 100 साल तक के लोग इस योजना में निवेश कर सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 3 महीने बाद लोन (Loan) भी लिया जा सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को पेंशन का पैसा मिलता रहेगा।

