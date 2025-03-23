WhatsApp का नया AI फीचर: अब मैसेज होंगे और भी स्मार्ट

WhatsApp दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का फीचर मिलता है, जो Meta AI के तहत काम करता है। WhatsApp पर जल्द ही और भी कई नए AI फीचर्स आने वाले हैं, जिससे यूजर्स का अनुभव और बेहतर होगा।

WhatsApp का नया AI रि-राइट फीचर

रिपोर्ट्स की मानें तो WhatsApp जल्द ही AI पावर्ड रि-राइट फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने मैसेज को अलग-अलग स्टाइल में लिख सकते हैं और अपने टेक्स्ट को बेहतर बना सकते हैं। यह फीचर मैसेज को प्रूफरीड भी कर सकता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी।

एंड्रॉयड वर्जन पर हुआ स्पॉट

एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp का यह AI पावर्ड टेक्स्ट रि-राइटिंग फीचर एंड्रॉयड ऐप्लिकेशन पैकेज (APK) में देखा गया है। यह फीचर Android version 2.25.8.5 पर स्पॉट किया गया है। हालांकि, यह फीचर फिलहाल विजिबल नहीं है और न ही कोई इसे अभी इस्तेमाल कर सकता है।

कैसे काम करेगा यह फीचर?

AI रि-राइट फीचर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन के रूप में दिखेगा, जो पेंसिल आइकॉन की तरह होगा। यह आइकॉन सिर्फ तभी दिखेगा जब यूजर कुछ टाइप करेगा। जैसे ही यूजर इस पेंसिल आइकॉन पर टैप करेगा, उसे टेक्स्ट एडिटर का एक्सेस मिलेगा। यहां से यूजर अपने मैसेज को फनी, सपोर्टिव, रिफ्रेज या और भी कई स्टाइल्स में बदल सकेगा।

Meta AI के दूसरे फीचर्स

फिलहाल WhatsApp पर Meta AI का फीचर उपलब्ध है। इसके जरिए यूजर्स सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं। यह फीचर फोटोज को भी क्रिएट करने में सक्षम है और इसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी इसके साथ ही टू-वे लाइव वॉयस चैट फीचर पर भी काम कर रही है।

कब तक होगा लॉन्च?

WhatsApp के इस नए AI फीचर के लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फीचर आने वाले महीनों में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है।