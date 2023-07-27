scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीकल Semicon India Event में PM मोदी क्या देंगे मंत्र?

कल Semicon India Event में PM मोदी क्या देंगे मंत्र?

गुजरात सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बिजनेस संभावनाओं के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए है। इसका मुख्य फोकस इनोवेशन, पार्टिसिपेशन और ग्रोथ है। यह आयोजन भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में अत्यधिक महत्व रखता है। सेमीकॉन इंडिया इवेंट 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 27, 2023 13:07 IST
PM Modi गुजरात के गांधीनगर में Semicon India Event का शुभारंभ करेंगे
PM Modi गुजरात के गांधीनगर में Semicon India Event का शुभारंभ करेंगे

शुक्रवार यानि कल 28 जुलाई को PM Modi गुजरात के गांधीनगर में Semicon India Event का शुभारंभ करेंगे। लगभग 23 देशों के प्रतिनिधि के साथ फॉक्सकॉन, माइक्रोन , एएमडी और आईबीएम सहित अन्य बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार चिप इंडस्ट्री में निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है।

advertisement

Also Read: क्या Mutual Funds इंडस्ट्री का सारा गणित बदल देगी Jio Financial ?

गुजरात सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बिजनेस संभावनाओं के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए है। इसका मुख्य फोकस इनोवेशन, पार्टिसिपेशन और ग्रोथ है। यह आयोजन भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देने में अत्यधिक महत्व रखता है। सेमीकॉन इंडिया इवेंट 28 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगी। फॉक्सकॉन चेयरमैन Young Liu, माइक्रोन के चीफ एक्सिकिटिव ऑफिसर Sanjay Mehrotra और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर Mark Papermaster  कार्यक्रम के वक्ताओं में शामिल रहेंगें। इससे पहले 25 जुलाई को गुजरात के मुख्यमंत्री Bhupendrabhai Patel ने आम लोगों के लिए सेमीकॉन इंडिया एग्जीबिशन ओपन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री Rajeev Chandrasekhar सहित अन्य लोग भी मौजूद रहेंगें।

Semicon India Event
Semicon India Event

जुलाई 2022 में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के इच्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा था।  भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर को प्रोत्साहन देने लिए PLI स्कीम की भी घोषणा की है। ग्लोबल कंपनियां सेमीकंडक्टर के लिए भारत को एक इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। साल 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 27.2 बिलियन डॉलर थी और सालाना 19% की बढ़ोतरी के साथ इसके 2026 तक 64 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।

Also Read: भारत की ग्रोथ रेट पर IMF का बड़ा अनुमान

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 27, 2023