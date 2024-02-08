scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीDNPA Conclave में News Platforms की विश्वसनीयता को लेकर केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur ने ये क्या कहा ?

DNPA Conclave में News Platforms की विश्वसनीयता को लेकर केंद्रीय मंत्री Anurag Thakur ने ये क्या कहा ?

अनुराग ठाकुर ने कहा'अपारदर्शी एल्गोरिदम के पीछे काम करने वाली विदेशी कंपनियां डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगी कि पब्लिशर्स को रेवेन्यू लॉस न हो।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 8, 2024 11:12 IST
सूचना और प्रसारण मंत्री Anurag Thakur
सूचना और प्रसारण मंत्री Anurag Thakur

सूचना और प्रसारण मंत्री Anurag Thakur ने कहा कि क्वालिटी कंटेंट और मॉनेटाइजेशन की बहस में News Platforms की विश्वसनीयता सबसे आगे है। Storyboard 18 DNPA Conclave and Awards 2024 में अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा'फेक न्यूज, पेड न्यूज और क्लिकबैट न्यूज न केवल सरकार के लिए बल्कि देश में विश्वसनीय समाचार मीडिया के लिए भी चिंताएं बढ़ा रही हैं। जिम्मेदार और निष्पक्ष और संतुलित पत्रकारिता की चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से कुछ विदेशी मीडिया संगठन भारत विरोधी पूर्वाग्रह के साथ काम कर रहे हैं। इन मीडिया घरानों से मनगढ़ंत रिपोर्टें सामने आती हैं जो देश की छवि के साथ-साथ देश में विश्वसनीय मीडिया की छवि को भी खराब करती हैं। उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। 

advertisement

Also Read: लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं, RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी

विश्वसनीय समाचार दिया जाना हमारा फोकस

अनुराग ठाकर ने कहा, 'पाठक कोई भी न्यूज प्लेटफॉर्म चुनता है तो इसके पीछे विश्वसनीयता सबसे बड़ा कारण है। हमारा फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि विश्वसनीय समाचार दिए जाएं। यह हमारी प्राइम ड्यूटी है।' 

विश्वसनीय न्यूज की जिम्मेदारी सभी छोटे-बड़े संस्थानों की

अनुराग ठाकुर ने कहा, 'चुनौती केवल डिजिटल मीडिया क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; इसका विस्तार प्रिंट और टेलीविजन तक भी है। प्रिंट, टीवी और डिजिटल सभी सेल्फ रेगुलेशन पर काम करते हैं, लेकिन हम किसी भी सुझाए पॉलिसी चेंज पर विचार के लिए तैयार हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि विश्वसनीय न्यूज की जिम्मेदारी सभी छोटे-बड़े संस्थानों की है। यह मानना ​​सही नहीं है कि छोटी संस्थाएं बड़ी संस्थाओं की तुलना में कम जिम्मेदार हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम है।' 

पब्लिशर्स को रेवेन्यू लॉस न हो ऐसी पॉलिसीज ला रहे

अनुराग ठाकुर ने कहा'अपारदर्शी एल्गोरिदम के पीछे काम करने वाली विदेशी कंपनियां डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं जो सुनिश्चित करेंगी कि पब्लिशर्स को रेवेन्यू लॉस न हो।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 8, 2024