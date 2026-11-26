Vivo X500 Pro Series Launch: Vivo ने भारतीय बाजार में अपनी नई X500 सीरीज के दो प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं। इनकी शुरुआती कीमत ₹1,49,999 रखी गई है। दोनों फोन में दमदार प्रोसेसर, ZEISS कैमरा सिस्टम और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। खास बात यह है कि Pro Max मॉडल में 200MP का टेलीफोटो कैमरा और 7800mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।

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Vivo X500 Pro और Pro Max की कीमत

Vivo X500 Pro के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹1,49,999 है।

वहीं, Vivo X500 Pro Max का 12GB+256GB वेरिएंट ₹1,64,999 और 12GB+512GB वेरिएंट ₹1,79,999 में मिलेगा। इसके Photography Kit एडिशन की कीमत ₹2,29,999 है।

दोनों स्मार्टफोन की बिक्री 3 दिसंबर से Vivo India की वेबसाइट पर शुरू होगी।

डिस्प्ले और प्रोसेसर में क्या खास?

Vivo X500 Pro में 6.36 इंच की 1.5K डिस्प्ले दी गई है, जबकि Pro Max में 6.85 इंच की 2K स्क्रीन मिलती है।

दोनों फोन में 144Hz तक रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और Dolby Vision सपोर्ट मिलता है।

परफॉर्मेंस के लिए इनमें 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर लगाया गया है। दोनों फोन Android 17 आधारित OriginOS 7 पर चलते हैं।

कैमरे में कितना अंतर?

दोनों स्मार्टफोन में ZEISS ट्यूनिंग के साथ 50MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

हालांकि, Vivo X500 Pro में 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, जबकि Pro Max में 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए अलग से ZEISS टेलीफोटो एक्सटेंडर लगाने का विकल्प भी मिलता है।

बैटरी और चार्जिंग

Vivo X500 Pro में 6510mAh बैटरी है, जबकि Pro Max में 7800mAh बैटरी मिलती है।

दोनों फोन 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। इनमें IP68 और IP69 रेटिंग के साथ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और NFC जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।