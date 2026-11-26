उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार होने जा रहा है। सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए अमरोहा जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 52 गांवों के करीब 900 किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2,100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया है।

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52 गांवों के किसानों से खरीदी जाएगी जमीन

हरिद्वार-गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अमरोहा जिले की हसनपुर और मंडी धनौरा तहसीलों में जमीन अधिग्रहण शुरू किया गया है।

प्रशासन ने किसानों की सहमति मिलने के बाद जमीन की रजिस्ट्री यानी सेल डीड की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। दोनों तहसीलों के कुल 52 गांवों में करीब 900 किसानों की जमीन इस परियोजना के लिए ली जाएगी।

किस तहसील में कितनी जमीन का अधिग्रहण?

प्रोजेक्ट के लिए हसनपुर तहसील के 17 गांवों से करीब 220 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। वहीं, मंडी धनौरा तहसील के 35 गांवों में लगभग 306 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

इस तरह दोनों तहसीलों से कुल 526 हेक्टेयर जमीन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ली जाएगी। अधिकारियों ने किसानों के साथ जमीन की बिक्री से जुड़े दस्तावेज पूरे करने का काम शुरू कर दिया है।

किसानों को नहीं देनी होगी स्टाम्प ड्यूटी

भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 2,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह रकम किसानों से जमीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

खास बात यह है कि किसानों को जमीन की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकानी होगी। इसका पूरा खर्च उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) उठाएगा।

147 किलोमीटर बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है। अब सरकार इसे अमरोहा के रास्ते हरिद्वार तक विस्तार देने की योजना पर काम कर रही है।

इस विस्तार के तहत 147 किलोमीटर लंबा नया हिस्सा जोड़ा जाएगा। फिलहाल प्रशासन का ध्यान जरूरी जमीन का अधिग्रहण पूरा करने पर है, ताकि परियोजना का काम आगे बढ़ाया जा सके।