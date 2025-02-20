Vivo T4X 5G जल्द होगा लॉन्च, यहां जानें Price और Features

Vivo जल्द ही भारत में Vivo T4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है। लेकिन, Vivo ने इस फोन का टीजर जारी कर दिया है, और यह Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Flipkart पर इसका माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुका है, जिससे यह पता चल रहा है कि फोन की लॉन्चिंग नजदीक है।

Vivo T4X 5G की संभावित कीमत (Vivo T4X 5G Expected Price)

Vivo T4X 5G की कीमत को लेकर टिपस्टर मुकुल शर्मा ने जानकारी दी है कि यह फोन ₹15,000 से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। इस फोन की सबसे खास बात इसकी 6,500mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो इसे अन्य स्मार्टफोन्स से अलग बनाती है।

संभावित कीमत:

4GB + 128GB वेरिएंट: ₹12,499

6GB + 128GB वेरिएंट: ₹13,999

8GB + 128GB वेरिएंट: ₹15,499

Vivo T4X 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (Vivo T4X 5G Features & Specification)

Vivo ने पुष्टि की है कि T4X 5G अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा। इसके अलावा, इसमें डायनामिक लाइट फीचर दिया जाएगा, जिससे यूजर्स को कस्टमाइज लाइटिंग इफेक्ट्स के जरिए नोटिफिकेशन मिलेंगे। यह फीचर फोन के यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगा।

प्रोसेसर की बात करें तो, Vivo T4X 5G में MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिया जा सकता है, जिसका AnTuTu स्कोर 7,28,000 से ज्यादा बताया जा रहा है। यह इसके पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर अपग्रेड होगा, जिसमें Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट था।

कलर ऑप्शन्स की बात करें तो, फोन Pronto Purple और Marine Blue रंगों में उपलब्ध होगा। हालांकि, अभी इसके कैमरा, डिस्प्ले और चार्जिंग स्पीड के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

Vivo T4X 5G की लॉन्च डेट और उपलब्धता (Vivo T4X 5G Launch Date)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo T4X 5G भारत में 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हो सकता है। यह स्मार्टफोन Crimson Bliss, Celestial Green और Sapphire Blue जैसे तीन कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा।