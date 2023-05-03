Artifical Intelligence के जनक ने दुनिया को डरा दिया!
Artificial Intelligence के गॉड फादर यानि की जनक माने जाने वाले डॉक्टर ज्यॉफ्रे हिंटन ने बड़ा बयान देकर दुनिया को चौंका दिया है। डॉक्टर ज्यॉफ्रे हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। यहां तक के इस खतरे को समझाने के लिए उन्होंने गूगल की नौकरी को भी छोड़ दिया है। उनका कहना है कि ये मानवता के लिए बड़ा खतरा है,
पिछले कुछ वक्त से Artificial Intelligence पर चर्चा बहुत गरमा गई है। दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़त बनाने को लेकर होड़ मची है। Apple, OpenAI, Google और Microsoft जैसी कंपनियों को एक दूसरे से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के God Father यानि की जनक माने जाने वाले Dr Geoffrey Hinton ने बड़ा बयान देकर दुनिया को चौंका दिया है।
डॉक्टर ज्यॉफ्रे हिंटन ने AI को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। यहां तक के इस खतरे को समझाने के लिए उन्होंने गूगल की नौकरी को भी छोड़ दिया है। उनका कहना है कि ये मानवता के लिए बड़ा खतरा है, भले ही अभी ये वरदान की तरह लग रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
डॉक्टर हिंटन यही नहीं रुके। उन्होंने एक के बाद एक ऐसी बातें कहीं जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। दरअसल डॉक्टर हिंटन ने New York Times को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि AI के चलते बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी। समाज में गलत जानकारियां तेजी से फैलेंगी और ऐसा भी वक्त आएगा जब इसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये देखना काफी मुश्किल होगा कि आप बुरे लोगों को बुरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करने से कैसे रोक पाएंगे। यहां तक के डॉक्टर हिंटन ने ChatBot को काफी डरावना बताया है।
AI के गॉड फादर ने इस इंटरव्यू में खुद को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और अफसोस करते हुए कहा कि मैं नहीं बनाता तो कोई और इस टेक्नोलॉजी को बनाता, लेकिन AI आता जरूर। अब आने वाले दिनों में जैसे-जैसे इसका विस्तार होगा इससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
अब जान लेते हैं कि Dr Geoffrey Hintonआखिर हैं कौन?
1972 से ही डॉक्टर हिंटन AI पर काम कर रहे हैं, जब किसी ने AI के बारे में सुना भी नहीं था। इतना ही नहीं हिंटन को अपने काम के लिए कंप्यूटिंग का नोबेल और ट्यूरिंग अवार्ड भी मिल चुका है।
डॉक्टर ज्यॉफ्रे हिंटन का साफ कहना है कि Technology कंपनियां AI अपनाने और इसमें बढ़त बनाने की होड़ लगी हैं। वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और जल्द से जल्द ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पर काम कर रही हैं जो उन्हें इस इंडस्ट्री में नंबर-1 की पॉजिशन पर ला सके। लेकिन उनकी साफ तौर पर चेतावनी है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके रिस्क को देखते हुए इससे निपटने का प्लान किसी के पास नहीं है।