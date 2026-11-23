आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आज कंपनियां अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई की मदद ले रही हैं। लेकिन एआई चलाने के लिए पावरफुल कंप्यूटर, डेटा सेंटर और काफी पैसा चाहिए होता है। ऐसे में भारत की कंपनियों के लिए सस्ती और सुरक्षित एआई सर्विस की जरूरत बढ़ रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वम एआई ने नई पहल की है। आइए जानते हैं कि कंपनी की तैयारी क्या है, इससे किसे फायदा होगा और आगे उसका क्या प्लान है।

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विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी

सर्वम एआई अपनी टोकन फैक्ट्री को भारत में एआई मॉडल चलाने के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की लागत फायरवर्क्स, बेसटेन और टुगेदर जैसी ग्लोबल कंपनियों के बराबर या उनसे कम है। इससे भारतीय बिजनेस को कम खर्च में एआई इस्तेमाल करने का विकल्प मिल सकता है।

भारत में रोजाना कितने एआई टोकन इस्तेमाल होते हैं?

सर्वम के को-फाउंडर प्रतीक कुमार ने एक्स पर बताया कि भारत में रोजाना कुछ ट्रिलियन एआई टोकन इस्तेमाल होते हैं और इनमें से ज्यादातर विदेशों से आते हैं। टोकन एआई के जरिए टेक्स्ट तैयार करने और प्रोसेस करने की छोटी यूनिट होती है। कंपनी चाहती है कि भारत अपनी एआई जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहे।

बिना सरकारी मदद के खरीदे जीपीयू

प्रतीक कुमार के मुताबिक, टोकन फैक्ट्री के लिए कंपनी ने अपने पैसे से जीपीयू खरीदे हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी मदद नहीं ली गई है। कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह ऑप्टिमाइज किया है कि एआई चलाने की लागत कम रहे, जवाब जल्दी मिले और डेटा भारत में ही सुरक्षित रखा जा सके।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पहले मिली थी 40% जीपीयू सब्सिडी

सर्वम ने पहले इंडिया एआई मिशन के तहत जीपीयू सुविधा का फायदा उठाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस योजना में करीब 20 स्टार्टअप को जीपीयू इस्तेमाल करने पर 40% डिस्काउंट मिला था। सर्वम ने इसी सुविधा से सर्वम 105बी मॉडल को शुरुआत से ट्रेन किया और फरवरी में ओपन-सोर्स किया। कुमार ने साफ किया कि सरकार ने कंपनी को सीधे पैसा नहीं दिया था। सब्सिडी जीपीयू क्लाउड प्रोवाइडर्स को मिली थी।

₹25 में 10 लाख टोकन का दावा

कंपनी ने नया एआई मॉडल सर्वम 105बी-1711 भी ओपन-सोर्स किया है। इसे ब्लैकवेल जीपीयू के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल रीजनिंग, टूल-कॉलिंग और को-वर्क जैसे काम बेहतर तरीके से करता है। भारतीय भाषाओं पर भी खास ध्यान दिया गया है। कुमार ने इसे बेहतरीन फ्लैश-लाइट कैटेगरी के मॉडल्स में से एक बताया है। इसका आउटपुट खर्च ₹25 प्रति 10 लाख टोकन होने का दावा है।

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अगले दो हफ्तों में और मॉडल आएंगे

सर्वम ने अपने इंडस प्रोडक्ट के जरिए मॉडल को एक आरटीएक्स प्रो जीपीयू पर चलाने के लिए भी ऑप्टिमाइज किया है। कंपनी मॉडल वेट्स के साथ ट्रेनिंग और इन्फरेंस की तकनीक भी शेयर कर रही है। अगले दो हफ्तों में विजन, स्पीच और एज कंप्यूटिंग से जुड़े नए मॉडल लॉन्च करने की योजना है। साथ ही कंपनी पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में नई ट्रेनिंग-ग्रेड कंप्यूटिंग सुविधाएं तैयार करना चाहती है, ताकि बड़े एआई मॉडल बनाए जा सकें और कारोबार भी लंबे समय तक टिकाऊ रहे।