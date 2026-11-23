घर से बाहर निकलते समय या सफर के दौरान हम अक्सर पानी की बोतल खरीद लेते हैं। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या कोई दुकान, ज्यादातर लोग बोतल का ब्रांड और कीमत देखकर पानी खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पानी की बोतल पर 'Packaged Drinking Water' या 'Natural Mineral Water' लिखा होता है? दोनों देखने में भले ही एक जैसे लगें, लेकिन इनके पानी के स्रोत और तैयार करने के तरीके में बड़ा अंतर है।

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Packaged Drinking Water क्या होता है?

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर वह पानी है, जिसे फैक्ट्री या प्लांट में साफ करके बोतलों में भरा जाता है। इस पानी को आरओ (RO) और दूसरे प्यूरीफिकेशन सिस्टम की मदद से साफ किया जाता है।

इस प्रक्रिया में पानी की अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल मिलाए जाते हैं। यानी इस पानी को साफ करने और तैयार करने में मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल होता है।

बाजार में मिलने वाली Bisleri की सामान्य हरे रंग की बोतल पर भी 'Packaged Drinking Water' लिखा होता है।

Natural Mineral Water क्या होता है?

नेचुरल मिनरल वॉटर का स्रोत अलग होता है। यह पानी प्राकृतिक जलस्रोतों से आता है। पहाड़ों के झरनों और दूसरे प्राकृतिक स्रोतों से निकलने वाले पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल पहले से मौजूद होते हैं।

इस पानी की खासियत यह है कि इसमें मिनरल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की तरह आरओ से साफ करके बाद में मिनरल मिलाकर तैयार नहीं किया जाता।

Bisleri की पीले रंग की बोतल वाला नेचुरल मिनरल वॉटर इसका एक उदाहरण है, जिसकी कीमत रिपोर्ट में 60 रुपये बताई गई है।

बोतल खरीदते समय कैसे पहचानें अंतर?

अगर आप जानना चाहते हैं कि जो पानी खरीद रहे हैं, वह किस तरह का है, तो बोतल पर लिखी जानकारी ध्यान से पढ़ें।

अगर बोतल पर 'Packaged Drinking Water' लिखा है, तो इसका मतलब है कि पानी को प्लांट में प्रोसेस करके पीने लायक बनाया गया है।

वहीं, अगर 'Natural Mineral Water' या 'Naturally Sourced Mineral Water' लिखा है, तो इसका मतलब है कि पानी प्राकृतिक स्रोत से लिया गया है और उसमें मिनरल प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं।

बोतल के लेबल पर पानी की पैकेजिंग और स्रोत से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है।

क्या दोनों तरह का पानी सुरक्षित होता है?

दोनों तरह के पानी का स्रोत और प्रोसेसिंग अलग है, लेकिन केवल 'Natural Mineral Water' लिखा होने का मतलब यह नहीं कि पानी हमेशा सुरक्षित होगा। इसी तरह 'Packaged Drinking Water' होने का मतलब यह भी नहीं कि वह असुरक्षित है।

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पानी की सुरक्षा उसकी गुणवत्ता और तय मानकों के पालन पर निर्भर करती है। इसलिए अगली बार पानी की बोतल खरीदें, तो ब्रांड और कीमत के साथ उसके लेबल पर लिखे इन शब्दों को भी जरूर देखें।