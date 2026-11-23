अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चीन से जुड़े कारोबार और कंपनी की लीडरशिप को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद अब कंपनी के अंदर लिए गए फैसलों की भी जांच हो रही है। इस पूरे मामले में अमेरिकी सरकार जानना चाहती है कि आखिर कंपनी में किसकी क्या जिम्मेदारी थी और बड़े अधिकारियों को कितनी जानकारी थी।

advertisement

एनवीडिया से अमेरिकी सरकार ने क्या पूछा?

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने पुष्टि की है कि सरकार ने एनवीडिया के अंतरिम मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स और लीगल टीम से संपर्क किया है। सरकार जानना चाहती है कि चीन को चिप एक्सपोर्ट करने से जुड़े नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसके पास थी।

रविवार को सीबीएस न्यूज के 'फेस द नेशन' कार्यक्रम में बेसेंट ने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि कंपनी में कंप्लायंस यानी नियमों के पालन की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था।

बड़े अधिकारियों को कितनी जानकारी थी?

स्कॉट बेसेंट ने सवाल उठाया कि चीन से जुड़े कारोबार की जानकारी कंपनी में किस स्तर तक पहुंची थी। क्या इस मामले की जानकारी सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों को थी या मिडिल मैनेजमेंट भी इससे वाकिफ था? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनवीडिया की सीनियर लीडरशिप को भी इन चिंताओं के बारे में पता था।

अमेरिकी सरकार अब यह समझना चाहती है कि कंपनी के अंदर फैसले कैसे लिए जाते थे और जवाबदेही किसकी थी।

एनवीडिया के बोर्ड से जल्द जवाब देने को कहा

बेसेंट ने एनवीडिया से जल्द जवाब देने को कहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी सरकार कंपनी के काम करने के तरीके और उसके इंटरनल कल्चर को समझना चाहती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वहीं, एनवीडिया का बोर्ड भी अपने स्तर पर मामले की समीक्षा कर रहा है। बेसेंट ने भरोसा जताया कि बोर्ड इस मामले में विस्तार से और ठोस जवाब देगा।

जेनसन हुआंग की वापसी चाहते हैं ट्रंप?

एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग की वापसी को लेकर भी चर्चा तेज है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह चाहते हैं कि हुआंग माफी मांगें और कंपनी में वापस लौटें।

हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स साफ कर चुके हैं कि कंपनी हुआंग को दोबारा नौकरी पर नहीं रखेगी।

इस मामले में बेसेंट का कहना है कि किसी की जिम्मेदारी तय करने से पहले पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए।

चीन को एआई चिप एक्सपोर्ट करने पर और सख्ती

जेनसन हुआंग के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद ट्रंप प्रशासन ने चीन को एडवांस एआई चिप की सप्लाई पर अतिरिक्त पाबंदियां लगा दी थीं।

advertisement

इन नए नियमों से एनवीडिया जैसी कंपनियों के लिए चीन को एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना और मुश्किल हो गया है।

अब अमेरिकी सरकार का फोकस सिर्फ चिप एक्सपोर्ट पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि एनवीडिया ने नियमों का पालन कैसे किया और कंपनी के अंदर इसकी जिम्मेदारी किसके पास थी।