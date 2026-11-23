आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यह सिर्फ सवालों के जवाब देने या कोड लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि मुश्किल वैज्ञानिक और गणित के सवाल हल करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर एआई इंसानों से ज्यादा समझदार हो गया, तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसी को लेकर मेटा के एआई चीफ ने बड़ी चेतावनी दी है।

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अगले एक साल को लेकर क्या बोले मेटा के एआई चीफ?

मेटा के चीफ एआई ऑफिसर और मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के फाउंडर एलेक्जेंडर वांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस तेजी से करीब आ रही है। उनके मुताबिक, अगले एक साल में इंसान जो फैसले लेंगे, उनका भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।

वांग का मानना है कि अब एआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी और प्रैक्टिकल काम करने की क्षमता है।

170 साल पुराने गणित के सवाल से क्या बदला?

वांग ने रीमान हाइपोथीसिस का उदाहरण दिया। यह गणित की करीब 170 साल पुरानी पहेली है, जिसे एआई की मदद से हल किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और गणितज्ञों की व्यापक स्वीकृति जरूरी है।

वांग ने इसे इंसानों की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक बताया। उनके मुताबिक, इस मुश्किल सवाल के सामने एटम बम की खोज भी होमवर्क जैसी लगती है।

2024 से अब तक कितना आगे बढ़ा एआई?

दिसंबर 2024 में ओपनएआई के ओ3 मॉडल ने अमेरिकी गणित प्रतियोगिता एआईएमई में शानदार प्रदर्शन किया था। यह प्रतियोगिता स्कूली छात्रों के लिए होती है, लेकिन इसके कठिन सवाल काफी मुश्किल होते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

इसके बाद करीब दो साल में एआई की कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे काम करने की क्षमता तेजी से बढ़ी। वांग के मुताबिक, अब एआई को आगे बढ़ाने के लिए डोमेन नॉलेज, टेक्निकल सिस्टम और एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा काम करने की जरूरत है।

क्या इंसानों के हाथ से निकल जाएगा कंट्रोल?

वांग ने चेतावनी दी कि एआई भविष्य में खुद पर रिसर्च करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। इससे बायोलॉजी, हथियारों और इकोनॉमिक्स से जुड़ी रिसर्च इंसानों की समझ और निगरानी से ज्यादा तेज हो सकती है।

उनके मुताबिक, अगर एआई इंसानों से 1000 गुना ज्यादा सक्षम हो गया, तो उस पर कंट्रोल बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा।

नौकरियों और इंसानों के भविष्य पर क्या असर?

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सुपरइंटेलिजेंस आने से कोडिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस और रिसर्च जैसी नौकरियों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इंसानों का काम सीधे समस्याएं हल करने के बजाय एआई के लिए लक्ष्य और नियम तय करना हो सकता है।

इसके अलावा साइंस और मेडिसिन में नई खोजें इतनी तेजी से हो सकती हैं कि इंसानों के लिए उन्हें समझना और जांचना मुश्किल हो जाए। बायोलॉजी और हथियारों से जुड़े खतरे भी बढ़ सकते हैं।

वांग का कहना है कि समाज का कंट्रोल एआई को नहीं सौंपना चाहिए। एआई को ऐसा बनाना जरूरी है, जिससे इंसानों की ताकत और फैसले लेने की क्षमता बढ़े, न कि वे पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो जाएं।