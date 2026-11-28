यूरोप की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी SAP साइबर अटैक का शिकार हो गई है। जर्मनी की इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने पुष्टि की है कि हैकर्स ने उसके सिस्टम में सेंध लगाई है। आशंका जताई जा रही है कि हैकर्स कंपनी के सोर्स कोड तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, SAP का कहना है कि अभी तक ग्राहकों के बिजनेस डेटा तक बिना अनुमति पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला है।

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यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश बढ़ाने के लिए दुनियाभर में करीब 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है।

SAP पर कैसे हुआ साइबर अटैक?

जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, SAP ने इस हफ्ते अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल लेटर भेजकर साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना की जानकारी दी थी।

कंपनी ने इस मामले को 'Project Granite' नाम दिया है। कर्मचारियों को बताया गया कि कंपनी एक सक्रिय साइबर सुरक्षा घटना से निपट रही है।

हालांकि, SAP ने हमले के तरीके या उससे हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं दी। कंपनी ने कर्मचारियों को इस मामले से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश भी दिए थे।

बाद में SAP ने साइबर अटैक की पुष्टि करते हुए बताया कि ग्राहकों और सेवाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए गए हैं।

कंपनी का कहना है कि फिलहाल ग्राहकों के बिजनेस डेटा तक अनधिकृत पहुंच का कोई सबूत नहीं मिला है।

क्या हैकर्स ने कंपनी का सोर्स कोड चुराया?

रिपोर्ट के मुताबिक, हैकर्स ने GitHub पर SAP कर्मचारियों के ऑथेंटिकेशन टोकन को निशाना बनाया हो सकता है।

GitHub एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने प्रोग्राम का कोड स्टोर करते हैं और मिलकर उस पर काम करते हैं।

आशंका है कि हैकर्स ने कर्मचारियों के ऑथेंटिकेशन टोकन हासिल करके GitHub पर मौजूद SAP के सोर्स कोड में बदलाव किया और उसकी कॉपी भी तैयार की।

रिपोर्ट में यह भी संभावना जताई गई है कि हमले में AI एजेंट्स का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नवंबर में कई बड़ी कंपनियां बनीं निशाना

SAP पर हुआ हमला हाल के दिनों में सामने आई साइबर सुरक्षा घटनाओं की कड़ी में एक और मामला है।

इससे पहले FIFA और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के गैर-गोपनीय ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ी साइबर घटनाएं भी सामने आई थीं।

हाल में डेटा लीक के दो अलग-अलग मामलों में कुल 3.5 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।

इसके अलावा भारतीय बैंक SBI से जुड़े साइबर अटैक की खबर भी सामने आई थी। वहीं, अक्टूबर में क्रिप्टो एक्सचेंज Binance से जुड़े एक बड़े साइबर हमले में 6.3 अरब डॉलर के नुकसान की रिपोर्ट आई थी।

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लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं की वजह से नवंबर को 'Nightmare November' भी कहा जा रहा है।

AI से साइबर हमलों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक बड़ी चिंता हैकिंग में AI का बढ़ता इस्तेमाल है।

AI एजेंट्स की मदद से हैकर्स कई तकनीकी काम अपने आप कर सकते हैं। इससे साइबर हमलों की रफ्तार बढ़ सकती है और कम समय में ज्यादा सिस्टम को निशाना बनाया जा सकता है।

Google Threat Intelligence Group ने हाल में एक ऐसे AI फ्रेमवर्क की जानकारी दी थी, जिसे इंसानों की लगातार मदद के बिना साइबर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था।

Microsoft ने भी AI की मदद से साइबर हमले करने वाले चीन से जुड़े हैकर्स को लेकर चेतावनी दी थी।

फिलहाल SAP के मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि हैकर्स कंपनी के सिस्टम में कितनी दूर तक पहुंच पाए और क्या सोर्स कोड की चोरी हुई। कंपनी ने ग्राहकों के डेटा में सेंध लगने का सबूत नहीं मिलने की बात कही है, लेकिन हमले से जुड़े सभी तकनीकी विवरण अभी सामने नहीं आए हैं।