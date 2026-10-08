Samsung Week 2026 सेल शुरू! स्मार्टफोन से लेकर AC तक पर 60% की बंपर छूट, जानें ऑफर्स

Samsung Week 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी या कोई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो सैमसंग की नई सेल आपके काम आ सकती है। कंपनी ने भारत में 7 अक्टूबर से 'सैमसंग वीक 2026' सेल शुरू कर दी है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी के चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 60% तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा बैंक कैशबैक, एक्सचेंज और EMI जैसे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं।

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यह सेल Samsung.com, Samsung Shop App और Samsung Exclusive Stores पर चल रही है। चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ₹25,000 तक का कैशबैक भी मिल सकता है।

स्मार्टफोन पर 34% तक की छूट

सैमसंग की इस सेल में चुनिंदा Galaxy स्मार्टफोन पर 34% तक की छूट मिल रही है। इनमें Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 और Galaxy A व M सीरीज के कई मॉडल शामिल हैं।

इसके अलावा ₹10,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और ₹9,500 तक के मल्टी-बाय बेनिफिट्स मिल रहे हैं। Galaxy Forever ऑफर में ग्राहकों को 55% तक की एश्योर्ड बायबैक वैल्यू और फ्री Samsung Care+ भी मिल सकते हैं।

टैबलेट और एक्सेसरीज पर 60% तक डिस्काउंट

Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Tab S12+, Galaxy Tab S11 सीरीज, Galaxy Watch और Galaxy Buds के चुनिंदा मॉडल्स पर 60% तक की छूट मिल रही है।

इसके अलावा ₹6,500 तक का बैंक डिस्काउंट, पहली खरीदारी पर ₹2,000 तक का अतिरिक्त फायदा और पात्र स्टूडेंट्स व कॉर्पोरेट ग्राहकों को 5% तक की छूट मिल सकती है।

लैपटॉप पर 31% तक की छूट

Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro, Galaxy Book6 और Galaxy Book 5 सीरीज के चुनिंदा लैपटॉप पर 31% तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ₹5,000 तक का बैंक डिस्काउंट और पहली खरीदारी पर ₹2,000 तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। पात्र स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट ग्राहकों को 10% तक की छूट भी मिलेगी।

टीवी पर 51% तक का ऑफर

चुनिंदा OLED, Neo QLED, Mini LED, QLED, Crystal UHD और The Frame टीवी पर 51% तक की छूट मिल रही है।

कुछ मॉडल्स के साथ फ्री टीवी या साउंडबार, ₹5,000 तक का एक्सचेंज बोनस, जीरो डाउन पेमेंट और 12 महीने तक की No Cost EMI का विकल्प है। चुनिंदा टीवी पर 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दी जा रही है।

फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर कितनी छूट?

चुनिंदा रेफ्रिजरेटर पर 48% तक की छूट, ₹3,000 तक का कार्ट डिस्काउंट और ₹990 से शुरू होने वाली EMI मिल रही है। कुछ मॉडल्स पर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी भी है।

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वहीं वॉशिंग मशीन पर 49% तक की छूट, ₹2,000 तक का कार्ट डिस्काउंट और ₹890 से शुरू होने वाली EMI का विकल्प है। चुनिंदा मॉडल्स पर 10 साल की मोटर वारंटी मिलेगी।

Bespoke Package के तहत दो पात्र प्रोडक्ट खरीदने पर 7.5% और तीन या ज्यादा खरीदने पर 10% तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है।

AC पर 58% और मॉनिटर पर 60% तक छूट

चुनिंदा WindFree Inverter Split AC पर 58% तक की छूट और पांच साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। इसके अलावा ₹1,990 की फिक्स्ड EMI और 30 महीने तक के EMI विकल्प उपलब्ध हैं।

वहीं Odyssey OLED समेत चुनिंदा मॉनिटरों पर 60% तक की छूट और ₹5,000 तक का कार्ट डिस्काउंट मिल सकते हैं।

बैंक ऑफर्स से अतिरिक्त बचत

HDFC, ICICI, SBI और दूसरे प्रमुख बैंकों के चुनिंदा कार्ड्स पर 22.5% तक के कैशबैक और डिस्काउंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अधिकतम कैशबैक ₹25,000 तक है।

ध्यान दें: सभी ऑफर्स चुनिंदा मॉडल्स पर लागू हैं। डिस्काउंट, बैंक कैशबैक, एक्सचेंज वैल्यू और EMI की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। खरीदारी से पहले फाइनल कीमत और ऑफर की शर्तें जरूर जांच लें।