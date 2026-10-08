उनकी वाणी जितनी तेज थी, खामोशी भी उतनी प्रभावी...' नाना पाटेकर को याद कर बोले पीएम मोदी

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण को संबोधित करते हुए नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अभिनेता के शानदार फिल्मी सफर को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने कहा कि नाना पाटेकर एक बेहतरीन कलाकार थे, जिन्होंने अलग-अलग किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

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'परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े'

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 'आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे।'

उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर का जीवन तिरंगे की आन-बान और शान के लिए समर्पित रहा। वह किसी बंधन में नहीं रहे और परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नाना पाटेकर ने अपनी फिल्मों के जरिए समाज में मौजूद बुराइयों और व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। वह ऐसे क्रांतिवीर थे, जिन्होंने बुराइयों के खिलाफ काम किया।

'उनकी वाणी जितनी तेज थी, खामोशी भी उतनी प्रभावी'

पीएम मोदी ने नाना पाटेकर के व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी।

उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर देश विरोधियों पर लगातार अंकुश लगाने के समर्थक थे। प्रधानमंत्री ने अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

सुबह 5:20 बजे हुआ नाना पाटेकर का निधन

नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर को अंतिम सांस ली। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर शेखर सालकर के मुताबिक, अभिनेता का निधन सुबह 5:20 बजे हुआ।

उनके निधन की खबर से देशभर में उनके प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में किया जाएगा।

नाना पाटेकर को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, याद किया उनका शानदार सफर #NanaPatekar #PMModi #NarendraModi #NanaPatekarDeath #NanaPatekarNews https://t.co/nRRyDYEhkx — Business Today बाज़ार (@BT_Bazaar) October 8, 2026

बिना गॉडफादर के बनाई बॉलीवुड में पहचान

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर करीब पांच दशक लंबा रहा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के अपनी अलग पहचान बनाई।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे और सपोर्टिंग रोल से की थी। धीरे-धीरे अपनी दमदार अदाकारी के दम पर वह बड़े स्टार बन गए। अपने लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।

'परिंदा' और 'क्रांतिवीर' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

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नाना पाटेकर ने कई यादगार किरदार निभाए। साल 1989 में आई फिल्म 'परिंदा' में उन्होंने अन्ना का किरदार निभाया था। इस भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला।

इसके बाद साल 1994 में आई फिल्म 'क्रांतिवीर' में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला।