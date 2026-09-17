Samsung One UI 9 अपडेट जारी, Galaxy AI के नए फीचर्स से बदलेगा यूजर एक्सपीरियंस

Samsung ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 9 का आधिकारिक रोलआउट शुरू कर दिया है। यह अपडेट बुधवार 16 सितंबर से जारी किया गया है। शुरुआत में इसे Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra के लिए उपलब्ध कराया गया है।

Samsung पहले ही अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 के लिए भी One UI 9 अपडेट जारी कर चुका है।

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Android 17 पर आधारित One UI 9 का फोकस Galaxy डिवाइस को ज्यादा पर्सनल, उपयोगी और सुरक्षित बनाने पर है। इसमें वीडियो, डेली ब्रिफिंग, ट्रांसलेशन और प्राइवेसी से जुड़े नए AI फीचर्स शामिल किए गए हैं।

Galaxy AI में मिले नए फीचर्स



One UI 9 में Samsung ने कई नए Galaxy AI फीचर्स जोड़े हैं। इसमें My FanCam फीचर शामिल है, जो रिकॉर्ड किए गए वीडियो में चुने गए व्यक्ति को अपने आप ट्रैक करता है और उसे फ्रेम के बीच में रखता है।

Samsung के मुताबिक, इस फीचर से यूजर्स कम एडिटिंग के साथ सोशल मीडिया के लिए बेहतर वीडियो तैयार कर सकते हैं।

इसके अलावा Now Brief फीचर में Generative और Editable Cards जोड़े गए हैं। इससे यूजर्स हेल्थ, मौसम और वीडियो जैसी चीजों से जुड़ी डेली समरी को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकेंगे।

AI से आसान होंगे रोजमर्रा के काम



One UI 9 में Now Nudge फीचर भी दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों के दौरान जरूरत के हिसाब से सुझाव देगा।

Creative Studio फीचर आने वाले इवेंट्स के आधार पर इमेज जनरेशन के आइडिया सुझा सकता है। वहीं Interpreter फीचर में Thread View जोड़ा गया है, जिससे अनुवाद की गई बातचीत को समझना आसान होगा।

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Document Scan फीचर अब मुड़े हुए पन्नों और किताब के घुमावदार पेज को भी बेहतर तरीके से स्कैन कर सकेगा। वहीं Voice Recorder अब हेडिंग और टेबल के साथ समरी तैयार करेगा।

सिक्योरिटी और प्राइवेसी में सुधार



One UI 9 में सुरक्षा से जुड़े कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। Security Brief फीचर Now Brief में मैलवेयर, अनजान सोर्स से आने वाले ऐप्स और जरूरी न होने वाली परमिशन से जुड़ी जानकारी देगा।

Privacy Alerts फीचर डिवाइस में AI की मदद से संभावित प्राइवेसी रिस्क को पहचानने में मदद करेगा। इसमें बैकग्राउंड में परमिशन एक्सेस करने की कोशिश जैसी चीजें शामिल हैं।

Samsung Scam Detection फीचर को भी ज्यादा देशों और भाषाओं तक बढ़ाया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है।

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डिवाइस सपोर्ट भी होगा आसान



One UI 9 में Warranty और Care फीचर भी जोड़ा गया है। यह Settings में ही डिवाइस सपोर्ट की सुविधा देगा।

यूजर्स वारंटी कवरेज चेक कर सकेंगे, सेल्फ डायग्नोस्टिक्स चला सकेंगे, रिपेयर अनुमान देख सकेंगे, Samsung Care+ मैनेज कर सकेंगे और सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे।

Samsung ने बताया है कि One UI 9 का रोलआउट धीरे-धीरे दूसरे Galaxy डिवाइस तक भी बढ़ाया जाएगा।