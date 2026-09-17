PM Modi 76th Birthday: सेल्फी वीडियो से Gen-Z कनेक्शन तक...पीएम ने ऐसे बनाई सोशल मीडिया पर पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर उन्हें देश और दुनिया से शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसी बीच उनके सोशल मीडिया प्रभाव की भी चर्चा हो रही है।

सितंबर 2026 तक PM मोदी के X पर 100 मिलियन से ज्यादा और Instagram पर 106 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच कई बड़े नेताओं से काफी ज्यादा है।

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सेल्फी स्टाइल वीडियो से युवाओं से जुड़ाव



पीएम मोदी की सोशल मीडिया रणनीति में समय के साथ बदलाव आया है। अब उनकी टीम ज्यादा कैजुअल और सेल्फी स्टाइल वर्टिकल वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रही है।

इसका मकसद खासतौर पर युवा और Gen-Z ऑडियंस से आसानी से जुड़ना है। उनके पहले ऐसे वीडियो में वह दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को संबोधित करते नजर आए थे।

हालांकि संदेश औपचारिक था, लेकिन इसे युवाओं से जुड़ने वाले अंदाज में पेश किया गया।

कमेंट्स को बनाया कंटेंट का हिस्सा



पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स को भी अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया। छात्रों से बातचीत के बाद उन्होंने Instagram पर लोगों के सुझावों और फीडबैक को लेकर प्रतिक्रिया दी।

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इससे कमेंट सेक्शन सिर्फ लाइक्स और एंगेजमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बातचीत का माध्यम बन गया।

संस्कृति के जरिए लोगों से जुड़ाव



पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर संस्कृति से जुड़े मुद्दों को भी जगह दी है। उन्होंने बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार को श्रद्धांजलि देकर सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाया।

इस तरह के पोस्ट के जरिए वह अलग-अलग वर्गों के लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं।

इंफ्लुएंसर फॉर्मेट को अपनाया



पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर फॉर्मेट का भी इस्तेमाल किया है। अगस्त में उन्होंने लोगों से नेशनल हैंडलूम डे को फ्रेंडशिप डे की तरह उत्साह के साथ मनाने की अपील की थी।

उन्होंने लोगों से लोकल प्रोडक्ट खरीदने और सोशल मीडिया पर ‘Get Ready With Me’ यानी GRWM स्टाइल वीडियो शेयर करने को कहा था।

भाषणों में भी Gen-Z का अंदाज



पीएम मोदी का युवाओं से जुड़ाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। उन्होंने IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह ऐसे युवाओं की कल्पना करते हैं जो गर्व से कहें कि वह अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो रॉकेट बना रही है, भारत में सेमीकंडक्टर चिप तैयार कर रही है या एडवांस्ड ड्रोन बना रही है।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में उन्होंने Gen-Z भाषा का इस्तेमाल करते हुए ‘OG’ जैसे शब्दों का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि SRCC के पूर्व छात्रों ने कॉलेज की पहचान को दुनियाभर में पहुंचाया है और आज DU में SRCC से होना अपने आप में एक पहचान है।

सोशल मीडिया से लेकर भाषणों तक PM मोदी का तरीका अलग-अलग वर्गों के लोगों से जुड़ने की कोशिश को दिखाता है।