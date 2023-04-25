scorecardresearch
Samsung का अगला Galaxy Z फोल्ड 5 पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में है और इस स्मार्ट फोन की जल्द लॉन्च होने की संभावना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2023 15:19 IST
Samsung का अगला Galaxy Z फोल्ड 5 पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में है और इस स्मार्ट फोन की जल्द लॉन्च होने की संभावना है।

सैमसंग आमतौर पर अगस्त में गैलेक्सी जेड फोल्ड और फ्लिप सीरीज के फोल्डिंग फोन लॉन्च करता है,ऑनलाइन पब्लिकेशन सैममोबाइल के लीक से पता चलता है कि सैमसंग 25 से 27 जुलाई के बीच नए गैलेक्सी जेड सीरीज के फोल्डिंग फोन लॉन्च करेगा हालांकि, नए फोन की बिक्री अगस्त से शुरू हो सकती है।

रिपोर्ट में शुरुआती लॉन्च के पीछे का कारण नहीं बताया गया है, हालांकि समय दिलचस्प है क्योंकि Google को भी मई में अपना पहला फोल्डिंग स्मार्टफोन पेश करने की उम्मीद है। दोनों फोन लगभग एक महीनों के अंतराल पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

सैमसंग और Google Android OS को डिवाइस (स्मार्टफ़ोन, घड़ियाँ और वायरलेस ईयरबड्स) में बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं,लेकिन Pixel Fold की एंट्री फोल्डेबल फोन मार्केट में एक नई लहर शुरू कर सकती है।

वर्तमान में, भारत सहित देशों में फोल्डिंग फोन की बिक्री में सैमसंग की बादशाहत है।दक्षिण कोरिया स्थित सैमसंग के चीनी समकक्ष, जैसे कि Xiomi, Oppo और VIVO, फोल्डिंग स्मार्टफोन बेचते हैं। लेकिन वे भारत सहित वैश्विक बाजारों में उपलब्ध नहीं हैं।

