Stock to BUY: वक्त रहते खरीद लें! Axis Securities ने कहा 10% चढ़ने वाला है भाव - आपके पास ये स्टॉक है?

Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities के मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इस कंपनी का शेयर अगले 6-9 महीनों में 10% चढ़ने जा रहा है। आज स्टॉक में करीब 2% की तेजी भी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज ने जिस शेयर पर दांव लगाया है उस स्टॉक का नाम है G R Infraprojects Ltd.

advertisement

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, इसके अलावा कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में है, कंपनी ने डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम से अच्छी कमाई की है जिसके कारण इस शेयर पर दांव लगाया गया है।

Axis Securities ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक L1 प्रोजेक्ट के साथ 19,971 करोड़ रुपये का है। ब्रोकरेज ने बताया कि Q4FY25 में, कंपनी को 5,165 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है जिससे अगले 24-36 महीनों के लिए रेवेन्यू की संभावना बनी हुई है। कंपनी को FY25E-FY27E के दौरान 12% CAGR की राजस्व वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी बिडिंग पाइपलाइन 1.35 लाख करोड़ रुपये पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें हाइवे से 1 लाख करोड़ रुपये, ट्रांसमिशन से 20,000 करोड़ रुपये और बाकी सड़क सुरंगों, मेट्रो, रेलवे और रोपवे से मिलेंगे।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की 9वीं तिमाही में कंपनी को भारत हाईवेज इनविट से डिविडेंड और ब्याज आय के रूप में 170 करोड़ रुपये मिले और वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में इनविट के साथ अपनी इकाइयों पर 60 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को 200-250 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की उम्मीद है।

स्टॉक वर्तमान में 16x/12x FY25E/FY26E EPS के निहित PE पर कारोबार कर रहा है।

G R Infraprojects Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1166 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगले 6-9 महीने में स्टॉक अपने CMP 1,060 रुपये से 10% ऊपर जा सकता है।

G R Infraprojects Share Price

कंपनी का शेयर पिछले आज सुबह 11:52 बजे तक 1.91% या 20.35 रुपये की तेजी के साथ 1083.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.62% या 17.20 रुपये चढ़कर 1,080.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।