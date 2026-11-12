सैमसंग यूजर्स की मौज! अब व्हाट्सऐप और टेलीग्राम कॉल भी होंगी रिकॉर्ड?

अगर आप व्हाट्सऐप या टेलीग्राम पर किसी से जरूरी बात करते हैं और बाद में उस बातचीत को दोबारा सुनना चाहते हैं, तो कॉल रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता। आम फोन कॉल की तरह इंटरनेट कॉल को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन हर फोन में नहीं मिलता। लेकिन अब सैमसंग अपने गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इस परेशानी का हल निकालने की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं कि कंपनी के नए सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या खास मिल सकता है और यह फीचर कैसे काम करेगा।

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वन यूआई 9.5 में मिल सकता है नया कॉल रिकॉर्डिंग फीचर

सैमसंग अपने अगले सॉफ्टवेयर अपडेट वन यूआई 9.5 में एक नया कॉल रिकॉर्डिंग फीचर ला सकता है। सैममोबाइल की रिपोर्ट के मुताबिक, सैमसंग के फोन ऐप में 'रिकॉर्ड कॉल्स इन अदर ऐप्स' नाम का एक नया ऑप्शन देखा गया है। यह ऑप्शन कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट्स वाले सेक्शन में मौजूद है।

इसकी मदद से यूजर्स थर्ड-पार्टी ऐप्स पर होने वाली इंटरनेट कॉल को भी सैमसंग के फोन ऐप के जरिए रिकॉर्ड कर सकेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी इस फीचर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और गूगल मीट पर भी करेगा काम?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर में 'अवेलेबल ऐप्स' नाम की एक लिस्ट दी गई है। इसमें व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और गूगल मीट जैसे ऐप्स दिखाई देते हैं।खास बात यह है कि हर ऐप के सामने अलग टॉगल दिया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

यानी यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकेगा कि किस ऐप के लिए कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रखना है और किसके लिए नहीं।यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के काम आ सकता है, जो ऑफिस मीटिंग, इंटरव्यू या दूसरी जरूरी बातचीत के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं।

अभी इंटरनेट कॉल रिकॉर्ड करने में क्या परेशानी है?

फिलहाल सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलने वाला इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग फीचर मुख्य रूप से सामान्य मोबाइल नेटवर्क वाली कॉल के लिए इस्तेमाल होता है।व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स इंटरनेट के जरिए कॉल करने की सुविधा देते हैं। इसलिए इनकी कॉल सैमसंग के मौजूदा कॉल रिकॉर्डिंग फीचर के दायरे में नहीं आती। नया फीचर इसी कमी को दूर कर सकता है।

क्या सभी ऐप्स की कॉल रिकॉर्ड हो सकेगी?

सैममोबाइल के मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और गूगल मीट इसलिए दिखाई दिए, क्योंकि ये तीनों ऐप्स टेस्ट डिवाइस में इंस्टॉल थे और कॉलिंग सर्विस के साथ कम्पैटिबल थे।

इसका मतलब यह नहीं है कि सैमसंग रिकॉर्डिंग की सुविधा सिर्फ इन्हीं तीन ऐप्स तक सीमित रखेगा। आने वाले समय में दूसरे कम्पैटिबल ऐप्स को भी सपोर्ट मिल सकता है।

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भारत समेत सभी देशों में मिलेगा फीचर?

इस फीचर की उपलब्धता अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है। इसकी वजह कॉल रिकॉर्डिंग से जुड़े स्थानीय कानून हैं।कुछ देशों में रिकॉर्डिंग शुरू होने पर दूसरे व्यक्ति को नोटिफिकेशन भी दिया जा सकता है। सैमसंग इन नियमों के हिसाब से फीचर पर पाबंदियां लगा सकता है।

फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि वन यूआई 9.5 कब रिलीज होगा और किन गैलेक्सी स्मार्टफोन में यह सुविधा मिलेगी। इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।