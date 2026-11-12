आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर के लिए निवेशकों की होड़! नारा लोकेश ने बताया क्यों सरकार के सामने खड़ी हुई नई चुनौती
आंध्र प्रदेश में AI और डेटा सेंटर लगाने के लिए देश-दुनिया की बड़ी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। IT मंत्री नारा लोकेश के मुताबिक, निवेश की मांग इतनी बढ़ गई है कि सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। आखिर निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद सरकार सावधानी क्यों बरत रही है?
In Short
- आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर लगाने की मांग इतनी बढ़ी कि सरकार के लिए सभी निवेशकों की जरूरत पूरी करना मुश्किल।
- पानी की खपत को देखते हुए सरकार अब वाटर-कूल्ड के साथ एयर-कूल्ड डेटा सेंटर पर भी कर रही विचार।
- Google ने विशाखापत्तनम में शुरू किया डेटा सेंटर प्रोजेक्ट, नारा लोकेश ने बताया निवेश बढ़ने का 3S फॉर्मूला।
आंध्र प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहां निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। राज्य सरकार भी नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। लेकिन इस बढ़ती दिलचस्पी के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। आखिर कंपनियां आंध्र प्रदेश में इतना निवेश क्यों करना चाहती हैं और सरकार के सामने क्या मुश्किलें हैं? आइए समझते हैं।
मांग इतनी ज्यादा कि सभी कंपनियों को जगह देना मुश्किल
पार्टनरशिप समिट के दौरान बिजनेस टुडे से बातचीत में आंध्र प्रदेश के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि राज्य में डेटा सेंटर लगाने के लिए कंपनियों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। हालात ऐसे हैं कि जितनी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं, राज्य फिलहाल उतनी मांग पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर के मामले में सरकार के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है।
पानी की जगह हवा से ठंडे होंगे डेटा सेंटर?
नारा लोकेश ने बताया कि सरकार डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी सावधानी बरत रही है। बड़े डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए काफी संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए सरकार सिर्फ वाटर-कूल्ड डेटा सेंटर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अब एयर-कूल्ड डेटा सेंटर जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार यह देख रही है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देना बेहतर होगा।
Google ने विशाखापत्तनम में शुरू किया प्रोजेक्ट
आंध्र प्रदेश सरकार पिछले कुछ महीनों से AI और डेटा सेंटर सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर काम कर रही है। इसका मकसद राज्य में मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। बड़ी टेक कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश भी जारी है। इसी दिशा में Google ने विशाखापत्तनम में अपना डेटा सेंटर प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे यह शहर बड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।
दुनिया में तनाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा कायम
दुनिया में बदलते जियोपॉलिटिकल हालात को लेकर पूछे गए सवाल पर नारा लोकेश ने कहा कि इसका निवेशकों की दिलचस्पी पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। उनके मुताबिक, कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं क्योंकि वे भारत को एक स्थिर लोकतंत्र मानती हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में AI और डेटा सेंटर जैसे सेक्टर में निवेश की रफ्तार बनी हुई है।
नारा लोकेश ने बताया निवेश का 3S फॉर्मूला
नारा लोकेश ने राज्य में बढ़ते निवेश के पीछे सरकार के 3S फॉर्मूले को अहम बताया। इसमें स्पीड, स्टेबिलिटी और सर्विस शामिल हैं। स्पीड का मतलब कारोबार से जुड़े काम तेजी से करना, स्टेबिलिटी का मतलब सरकारी पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखना और सर्विस का मतलब निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देना है।
हर हफ्ते निवेशकों को मिलती है प्रोजेक्ट की अपडेट
नारा लोकेश ने बताया कि राज्य सरकार हर निवेशक के साथ लगातार संपर्क में रहती है। अधिकारी खुद निवेशकों से बातचीत करते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हैं। सरकार हर हफ्ते निवेशकों को उनके निवेश और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से जुड़ी अपडेट भी भेजती है, ताकि काम आगे बढ़ाने में किसी तरह की परेशानी न हो।