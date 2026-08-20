Samsung Galaxy S25 खरीदना हुआ महंगा! 256GB पर ₹4,000 और 512GB पर ₹12,000 बढ़े दाम

भारत में Samsung Galaxy S25 खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। Samsung ने Galaxy S25 के 256GB और 512GB स्टोरेज वाले दोनों वेरिएंट की कीमतों में बदलाव किया है। अगस्त 2026 के Samsung चैनल-पार्टनर स्कीम डॉक्यूमेंट के अनुसार, नई कीमतें 19 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं। स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से फोन की कीमत में ₹4,000 से लेकर ₹12,000 तक की बढ़ोतरी हुई है।

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Galaxy S25 256GB ₹4,000 महंगा

12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले Galaxy S25 की कीमत में ₹4,000 की बढ़ोतरी की गई है। Samsung के डॉक्यूमेंट में इस कॉन्फिगरेशन के लिए S931BC और S931BD मॉडल कोड दिए गए हैं।

इस वेरिएंट की डीलर कीमत पहले ₹79,999 थी, जो अब बढ़कर ₹83,999 हो गई है। वहीं, इसकी लिस्टेड कीमत ₹80,999 से बढ़कर ₹84,999 हो गई है। यानी ग्राहकों के लिए अब इस मॉडल की लिस्टेड कीमत ₹84,999 होगी।

512GB मॉडल की कीमत ₹12,000 बढ़ी

Galaxy S25 के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट पर कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस कॉन्फिगरेशन के लिए डॉक्यूमेंट में S931BQ और S931BR मॉडल कोड दिए गए हैं।

इस मॉडल की डीलर कीमत ₹91,999 से बढ़कर ₹1,03,999 हो गई है। वहीं, इसकी लिस्टेड कीमत ₹92,999 से बढ़कर ₹1,04,999 हो गई है। यानी लिस्टेड कीमत के हिसाब से 512GB मॉडल अब ₹12,000 महंगा हो गया है।

19 अगस्त से लागू हुई नई कीमतें

“Product Price Revision - S25 5G-GT” नाम के डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि नई कीमतें 19 अगस्त 2026 से लागू हैं। प्रभावित मॉडल के लिए चैनल पार्टनर, रिटेलर को छोड़कर, 19 अगस्त से ओपनिंग स्टॉक पर कीमत का एडजस्टमेंट करेंगे।

बदली हुई कीमतों का डॉक्यूमेंट अभिषेक यादव ने X पर शेयर किया था। इसमें अलग-अलग मॉडल और उनके लिए किए गए कीमत एडजस्टमेंट की जानकारी दी गई है।

Samsung Galaxy S25 gets price hike ₹4K on 12+256 and ₹12K on 12+512. pic.twitter.com/UvNoRtv204 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 19, 2026

खरीदारों को कितना देना होगा?

अब Galaxy S25 का 12GB + 256GB वेरिएंट ₹84,999 की लिस्टेड कीमत पर उपलब्ध होगा, जबकि 12GB + 512GB वेरिएंट की लिस्टेड कीमत ₹1,04,999 हो गई है। हालांकि, ग्राहकों को मिलने वाली वास्तविक रिटेल कीमत अलग हो सकती है, क्योंकि अलग-अलग रिटेलर्स के ऑफर और डिस्काउंट के आधार पर कीमत बदल सकती है।