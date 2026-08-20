महिंद्रा XEV 9S 6-सीटर लॉन्च, ₹25.25 लाख कीमत; मिलेंगी कैप्टन सीट

महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S के लाइनअप में नया छह-सीटर वर्जन जोड़ा है। इस मॉडल में दूसरी लाइन में तीन सीट वाली बेंच सीट की जगह दो अलग-अलग कैप्टन सीटें दी गई हैं। नए छह-सीटर वर्जन की शुरुआती कीमत ₹25.25 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह विकल्प कंपनी के चुनिंदा हाई-स्पेक वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा।

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तीन वेरिएंट्स में मिलेगा नया ऑप्शन

महिंद्रा XEV 9S के छह-सीटर वर्जन को पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव ट्रिम्स में पेश किया गया है। संबंधित सात-सीटर मॉडल की तुलना में छह-सीटर वर्जन की कीमत ₹25,000 ज्यादा है।

70kWh बैटरी के साथ पैक टू अबव वेरिएंट की कीमत ₹25.25 लाख और 79kWh वर्जन की कीमत ₹26.15 लाख है। पैक थ्री 70kWh की कीमत ₹28.05 लाख, जबकि पैक थ्री अबव 79kWh की कीमत ₹30.15 लाख है।

कैप्टन सीटों से दूसरी और तीसरी लाइन में ज्यादा जगह

नए मॉडल में मुख्य बदलाव दूसरी लाइन में किया गया है। दोनों कैप्टन सीटों के बीच खाली जगह रखी गई है, जिससे तीसरी लाइन तक पहुंचना आसान होगा। दोनों सीटों पर अलग आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं। इस लेआउट से दूसरी लाइन के यात्रियों को ज्यादा पर्सनल स्पेस मिलेगा और तीसरी लाइन में बैठे यात्री भी पैर ज्यादा आराम से फैला सकेंगे।

महिंद्रा ने इस वर्जन में रियर एसी वेंट और डुअल 65W USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स को बरकरार रखा है। इसका सीटिंग लेआउट 2+2+2 है।

फीचर्स में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

कैप्टन सीटों के अलावा SUV के फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हाई-स्पेक वेरिएंट्स में तीन 12.3-इंच डिस्प्ले, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड बॉस मोड, पैनोरमिक सनरूफ और 1,400W आउटपुट वाला 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है।

इसके अलावा 5G कनेक्टिविटी, एयर प्यूरीफायर, 540-डिग्री कैमरा, डिजिटल की, शेड्यूल्ड HVAC और VisionX ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए लेवल 2+ ADAS और छह एयरबैग मिलते हैं।

बैटरी और परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं

छह-सीटर मॉडल में 70kWh और 79kWh बैटरी पैक मिलते हैं। दोनों में रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 380Nm टॉर्क देती है। 70kWh बैटरी 245bhp की पावर देती है, जबकि 79kWh वर्जन 286bhp पावर देता है।

कंपनी के मुताबिक, 70kWh मॉडल की रेंज 600km तक और 79kWh मॉडल की रेंज 679km तक है। SUV में चुनिंदा वेरिएंट्स पर इंटेलिजेंट सेमी-एक्टिव डैम्पर्स के साथ फाइव-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और 180kW पीक DC फास्ट चार्जिंग भी मिलती है।

XEV 9S की बिक्री मजबूत

नवंबर 2025 में लॉन्च हुई XEV 9S महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक मॉडल बन गई है। पिछले महीने इसकी 4,131 यूनिट बिकीं। छह-सीटर वर्जन के आने से कंपनी को तीन-लाइन इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद मिल सकती है।