Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus: कौन-सा स्मार्टफोन खरीदना फायदेमंद?
Amazon पर Samsung Galaxy S24 और S24 Plus पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में इन दोनों फोन में से आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Samsung Galaxy S24 और Galaxy S24 Plus पर शानदार डिस्काउंट (Smartphone Discounts) मिल रहा है। दोनों ही फोन फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (Features & Specifications) के मामले में लगभग समान हैं, लेकिन स्क्रीन साइज (Screen Size), बैटरी (Battery), और चार्जिंग (Charging Support) में काफी अंतर देखने को मिलता है।
अगर आप इन दोनों फोन्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन-सा फोन खरीदना फायदेमंद होगा?
Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus: (Price Comparison)
Samsung Galaxy S24 का 8GB RAM + 256GB वेरिएंट Amazon पर ₹57,700 में मिल रहा है। वहीं, Samsung Galaxy S24 Plus का 12GB RAM + 256GB वेरिएंट Amazon की कीमत ₹59,800 है।
Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus: Official Price
Samsung Galaxy S24 के 256GB की कीमत ₹70,999 है। वहीं, दूसरी तरफ Samsung Galaxy S24 Plus के 256GB वेरिएंट की कीमत ₹99,999 है। Galaxy S24 Plus पर लगभग ₹40,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे यह बेहतर डील (Better Deal) साबित हो रहा है।
Samsung Galaxy S24 vs S24 Plus: स्पेसिफिकेशन्स (Specifications Comparison)
Samsung Galaxy S24 Plus में बड़ी स्क्रीन (Bigger Display) और ज्यादा RAM (More RAM – 12GB vs 8GB) के साथ अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल रहा है। यह स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग के साथ आता है।
कौन-सा फोन खरीदें? (Which One to Buy?)
अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन पसंद है, तो Samsung Galaxy S24 आपके लिए सही रहेगा।वहीं, बड़ी स्क्रीन, ज्यादा बैटरी और तेज चार्जिंग चाहिए, तो Samsung Galaxy S24 Plus बेस्ट ऑप्शन होगा। डिस्काउंट को देखते हुए, Galaxy S24 Plus ज्यादा वैल्यू फॉर मनी (Value for Money) डील लगती है।